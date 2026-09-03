Россия объявила о закрытии центров немецкого Института Гёте в ответ на решение Берлина прекратить работу Российского дома и закрыть российское генконсульство в Бонне. Новый виток дипломатического конфликта связан с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле, где в августе был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Германия возложила ответственность за предполагаемую атаку на Россию, Москва обвинения отвергает.

О решении закрыть Института Гёте 3 сентября сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По данным Reuters и немецкого телеканала ARD, речь идет о центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Лавров заявил, что это ответ на решение Германии прекратить деятельность Российского дома в Берлине. По его словам, немецкая сторона должна была понимать, что такой шаг будет означать прекращение ее культурного присутствия в России.

Институт Гёте занимается популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом. Первый институт в России начал работать в Москве в 1992 году. В последние годы он оставался одной из немногих крупных немецких культурных организаций, продолжавших деятельность в стране.

Причиной стал инцидент с дроном

Резкое ухудшение отношений произошло после событий 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле. Как ранее сообщал bb.lv, неподалеку от украинского грузового самолета был обнаружен беспилотник со взрывчаткой, который специалисты впоследствии обезвредили.

Правительство Германии 1 сентября заявило, что результаты полицейского расследования и данные спецслужб указывают на ответственность России за предполагаемую попытку атаки.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что причастные к инциденту лица, по данным немецкой стороны, действовали по поручению российских государственных структур.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в свою очередь отметил, что Берлин рассматривает произошедшее не как отдельный эпизод, а как часть более широкой кампании гибридных операций России в Европе.

В качестве ответных мер Германия решила закрыть российское генеральное консульство в Бонне и прекратить действие соглашения, позволявшего работать Российскому дому в Берлине.

Россия категорически отвергла обвинения. Российское посольство в Германии назвало их необоснованными и заявило, что действия Берлина представляют собой серьезную эскалацию российско-германских отношений. Президент России Владимир Путин также обвинил Германию в фабрикации доказательств.

Культурные связи продолжают сокращаться

Закрытие Института Гёте становится еще одним свидетельством практически полного сворачивания институциональных связей между Россией и Германией.

Reuters напоминает, что похожая ситуация уже возникала в отношениях Москвы с Великобританией: в 2018 году российские власти распорядились прекратить деятельность Британского совета в стране.

Теперь аналогичная судьба ожидает немецкие культурные центры, работавшие в России более трех десятилетий.

Дипломатический конфликт, начавшийся после инцидента с беспилотником в Лейпциге, вышел далеко за пределы вопросов безопасности. Германия закрывает российские дипломатические и культурные учреждения, а Москва отвечает прекращением деятельности Института Гёте. В результате одним из последствий политического противостояния становится дальнейшее сокращение культурных и общественных контактов между двумя странами.