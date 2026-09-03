Президент России Владимир Путин уклонился от прямого ответа на вопрос о том, рассматривает ли Москва возможность нанесения ударов по британским военным объектам в ответ на поддержку Украины. На пресс-конференции в Бишкеке он ограничился словами: «Это секрет. Военный секрет».

Вопрос прозвучал во время встречи Путина с российскими журналистами в столице Кыргызстана. Пресс-конференция продолжалась около 45 минут и была посвящена в том числе войне в Украине, отношениям России с западными странами и возможным переговорам, передает Entrevue.

Одного из журналистов интересовало, рассматривает ли Москва возможность ударов по военным объектам Великобритании в качестве ответа на поставки британского вооружения Украине.

Путин не подтвердил и не опроверг такую возможность.

— Это секрет. Военный секрет, — ответил он.

Французское издание Entrevue расценивает такую формулировку как намеренную неопределенность, позволяющую Москве не раскрывать свои намерения и одновременно усиливать психологическое давление на Великобританию.

Путин сравнил западные страны с «акулами»

На пресс-конференции российский президент также использовал жесткую риторику в отношении западных стран, сравнив их с «акулами».

«Если кто-то попытается протолкнуть нас вниз по пищевой цепи, проглотить или сожрать, он может получить удар в зубы», — заявил Путин, добавив, что Россия к этому готова.

Как отмечает Entrevue, российский президент и ранее прибегал к подобным метафорам, говоря о международной политике и войне в Украине.

Высказывания прозвучали на фоне нового обострения отношений России с европейскими государствами. В частности, Германия возложила на Москву ответственность за недавний инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Российская сторона эти обвинения отвергает, а Путин заявил о «фабрикации доказательств» Берлином.

«Война — жестокая и непредсказуемая вещь»

Говоря о ситуации на украинском фронте, Путин выразил уверенность в успехе российских войск.

«Я не сомневаюсь, что враг рухнет», — заявил он.

При этом, говоря о происходящем, Путин употребил слово «война», отметив: «Война — это жестокая и непредсказуемая вещь».

Боевые действия продолжаются уже более четырех с половиной лет, а обе стороны несут значительные потери.

Назвал «желанных гостей» из США

Путин также затронул возможность переговоров и заявил, что Москва остается открытой для диалога.

По его словам, российской стороне комфортнее работать с американскими представителями, которых она хорошо знает и которым в определенной степени доверяет.

Среди таких собеседников Путин особо назвал Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, охарактеризовав их как «всегда желанных гостей».

При этом директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который, по данным Entrevue, на предыдущей неделе посещал Москву, в этих высказываниях упомянут не был. Кремль сообщал, что Рэтклифф с российским президентом не встречался.

Наиболее резонансным эпизодом пресс-конференции стал именно ответ Путина на вопрос о возможных ударах по британским объектам. Формула «военная тайна» не является подтверждением таких планов, но одновременно российский президент предпочел не исключать подобный сценарий публично.