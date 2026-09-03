Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп назвал главное условие для встречи с Путиным 3 824

В мире
Дата публикации: 03.09.2026
УНИАН
Изображение к статье: Трамп и Путин

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами в Белом доме.

Он также заявил, что хотел бы, чтобы у США были хорошие отношения с Россией. По его словам, это было бы "отлично для бизнеса", поскольку Россия - страна с "огромными территориями и очень ценными землями".

Трамп ответил на вопрос о том, есть ли надежда, что Путин проведет с вами еще один саммит в ближайшем будущем.

"Он бы сделал это, если бы я этого захотел. Но я хочу провести его тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. Это было бы отлично для бизнеса. У России огромная территория и очень ценные земли. Там происходит много хорошего. Но нет, мы могли бы провести его - держу пари, я мог бы сделать это немедленно. Я хочу провести его тогда, когда эта война будет подходить к концу. И я думаю, что так и будет", - сказал он.

Президент США вновь заявил, что стремится прекратить войну России против Украины, но еще раз отметил, что между президентами Украины и РФ существует "огромная вражда".

Возможность встречи президентов

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит между Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом возможно провести, но только для фиксации договоренностей.

×
#саммит #Украина #Дональд Трамп #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: бойцы ГУР и СБУ
Изображение к статье: Тепло
Изображение к статье: Война в космосе
Изображение к статье: Ryanair

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Обнаружено любовное письмо Федерико Гарсиа Лорки
Культура &
Изображение к статье: Институт Гёте
В мире
Изображение к статье: сломанное дерево
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мясо или растительный белок
Бизнес
Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: В Мюнхене забросали зажигательными бомбами объект рядом с оборонной компанией
В мире
Изображение к статье: Обнаружено любовное письмо Федерико Гарсиа Лорки
Культура &
Изображение к статье: Институт Гёте
В мире
Изображение к статье: сломанное дерево
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео