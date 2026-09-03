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Трамп запрашивает новые миллиарды у Европы 1 262

В мире
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп выступил с очередной жалобой на то, что союзники обирают США, которые по своей душевной доброте оплачивали их защиту в рамках НАТО и помогали Украине. Он сообщил, что обратится к европейским странам с просьбой возместить Вашингтону расходы на военную помощь и боеприпасы, ранее отправленные Киеву, сообщает Reuters.

«Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно, за что Европа должна была бы заплатить — если бы их только попросили, но мы будем просить эти деньги, пусть и с некоторым опозданием!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По данным Кильского института мировой экономики, который регулярно ведет соответствующие подсчеты, совокупная помощь США Украине составила 115,38 млрд евро ($133,8 млрд по текущему курсу). При этом военная помощь оценивается в 64,62 млрд евро ($75 млрд), остальное – финансовая и гуманитарная. По номинальным выплатам США занимают 1-е место среди союзников Украины, но по доле ВВП – 16-е и 17-е соответственно.

Для сравнения: страны Европы и институты ЕС потратили в общей сложности 230,5 млрд евро, еще 160,6 млрд евро запланировано к выдаче.

В августе The New York Times сообщала, что операция США против Ирана привела к истощению американских запасов вооружения до критического уровня. В частности, у Пентагона осталось менее 1700 ракет-перехватчиков Patriot, и США может потребоваться более двух лет только на то, чтобы восстановить их арсенал. Армия США израсходовала в войне с Ираном значительные запасы высокоточных ракет дальнего радиуса действия, что вызывает опасения относительно ее готовности к участию в вероятных будущих конфликтах, рассказывает The Moscow Times.

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#НАТО #Иран #Украина #Дональд Трамп #Европа #пентагон #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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