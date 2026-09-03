В Мюнхене расследуют атаку на предприятие, связанное с оборонной промышленностью. Ночью на строительную площадку возле штаб-квартиры технологической компании Rohde & Schwarz из автомобиля бросили несколько зажигательных устройств. Полиция не исключает политического мотива.

Инцидент произошел после полуночи в мюнхенском районе Берг-ам-Лайм. По данным полиции, из автомобиля на расположенную там строительную площадку были брошены несколько зажигательных устройств.

По меньшей мере одно из них вызвало возгорание. Прибывшие на место полицейские потушили огонь. Еще одно зажигательное устройство пришлось обезвреживать специалистам.

Серьезного ущерба в результате происшествия причинено не было, сообщил представитель полиции Мюнхена.

Как пишет немецкая газета Bild, строительная площадка расположена неподалеку от штаб-квартиры технологической компании Rohde & Schwarz. Компания, среди прочего, производит системы связи для вооруженных сил Германии.

Правоохранительные органы подозревают, что именно предприятие оборонного сектора могло быть целью нападения. Представитель криминальной полиции Баварии сообщил, что следователи рассматривают в том числе возможный политический мотив произошедшего.

Представитель Rohde & Schwarz подтвердил телерадиокомпании BR, что на месте работали полиция и пожарные. При этом непосредственно помещения компании в результате инцидента не пострадали.

Задержаны два гражданина Болгарии

Вскоре неподалеку, на автозаправочной станции, полиция задержала двух человек — 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину, граждан Болгарии.

По информации BR, в четверг задержанных допрашивали. Официальных выводов о том, какую именно роль они могли сыграть в произошедшем, пока не сообщается.

Следствию предстоит установить мотивы нападения и выяснить, действительно ли его целью была Rohde & Schwarz.

Инцидент привлек особое внимание из-за близости места атаки к предприятию, работающему в том числе на оборонный сектор Германии. Хотя серьезного ущерба удалось избежать, расследование ведется с учетом версии о политически мотивированном нападении. Окончательные выводы о целях и мотивах подозреваемых правоохранительные органы пока не сделали.