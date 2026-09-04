Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что конец света может оказаться ближе, чем принято думать, и не исключил возможность того, что Антихрист уже находится среди людей. При этом политик признался, что старается не уделять подобным размышлениям слишком много внимания.

О его высказываниях сообщила Би-би-си.

Что сказал Вэнс

Разговор о конце света состоялся во время беседы Вэнса с американским христианским подкастером Брайсом Кроуфордом. Вице-президента спросили, считает ли он, что конец света близок.

Вэнс ответил, что не знает этого, а слишком частые размышления на такую тему могут быть для него духовно вредными. По его словам, гораздо важнее сосредоточиться на повседневных обязанностях — быть хорошим мужем, отцом и выполнять работу главы государства настолько хорошо, насколько это возможно.

При этом сама возможность скорого конца света, судя по его словам, не кажется Вэнсу полностью исключенной. В разговоре также поднималась тема Антихриста — фигуры, которая в христианской традиции воспринимается как противник Бога и связана с представлениями о последних временах.

Почему слова Вэнса вызвали внимание

Вэнс стал католиком уже во взрослом возрасте и неоднократно говорил о значении веры в своей жизни. Поэтому его рассуждения о конце света и религиозных пророчествах привлекли дополнительное внимание.

Однако друг вице-президента, консервативный писатель Род Дреер, считает, что подобные взгляды не обязательно способны навредить политической репутации Вэнса.

В беседе с BBC Дреер заявил, что вера в возможность скорого наступления последних времен достаточно распространена среди американских христиан, особенно среди части избирателей, склонных поддерживать Республиканскую партию.

Что означает понятие Антихриста

В христианской традиции Антихрист обычно рассматривается как противник Бога, который появляется в конце истории и стремится установить собственную власть. Представления о нем различаются в зависимости от конфессии и богословской традиции.

Не менее разнообразны и взгляды на конец света. Для многих христиан это часть веры в завершение земной истории и наступление нового этапа существования мира.

При этом слова Вэнса нельзя рассматривать как утверждение о том, что он знает дату конца света или считает его неизбежным в ближайшее время. Напротив, политик прямо сказал, что не знает, насколько близко это событие.

Высказывание Джей Ди Вэнса скорее отражает его религиозные размышления, чем представляет собой политическое заявление о скором Апокалипсисе. Вице-президент не стал утверждать, что конец света действительно близок, а подчеркнул, что предпочитает сосредоточиться на семье, работе и своих обязанностях. При этом сам факт обсуждения Антихриста человеком, занимающим один из высших постов в США, неизбежно привлек внимание — особенно в стране, где подобные религиозные убеждения достаточно распространены.