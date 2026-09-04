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Дрон ударил по кабинету главы Службы безопасности Украины 0 243

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV

Сегодня российский дрон попал в здание Службы безопасности Украины в центре Киева. Беспилотник ударил по кабинету главы СБУ Александра Поклада. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Покладом.

"К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании", – подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, он "поставил перед Покладом задачу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено".

"Наши военные поддержат этот ответ", – заявил Зеленский, цитирует информационное агентство УНИАН.

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#Украина #безопасность #дроны #нападение #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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