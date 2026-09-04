Согласно данным BKA, которые приводит BILD, с начала года до середины августа в Германии зарегистрировали 163 случая саботажа или подозрения на саботаж. За весь 2025 год их было 191. Формально — спад. Однако напрямую сравнивать эти показатели сложно: менялись критерии учета и характер самих атак.

Все чаще целью становятся не случайные объекты, а инфраструктура, сбой которой способен вызвать максимальный эффект: железные дороги, энергетика, связь, аэропорты, военные объекты и предприятия оборонного комплекса.

По данным BILD со ссылкой на внутренние документы BKA, с начала года в Германии зафиксированы 722 инцидента с беспилотниками и 1034 замеченных дрона. За аналогичный период прошлого года сообщалось о 1304 инцидентах и 2333 аппаратах.

Но беспилотники по-прежнему регулярно появляются возле оборонных предприятий, военных баз и аэропортов, а установить их операторов удается лишь в редких случаях.

BILD также сообщает со ссылкой на BKA, что Федеральная генеральная прокуратура открыла 25 дел о шпионаже и кибершпионаже. Еще 39 эпизодов с возможной политической подоплекой проверяет само Федеральное ведомство уголовной полиции.

Это уже не просто тревожный фон, а отдельное направление работы полиции, прокуратуры и контрразведки.

Дроны со взрывчаткой в Лейпциге

Особое место в этой хронике занимает попытка атаки на аэропорт Лейпциг/Галле.

4 августа возле украинских грузовых самолетов был обнаружен беспилотник со взрывчаткой и системой подрыва. Как выяснили журналисты NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, взрыва, предположительно, не произошло из-за неисправности системы детонации.

По данным совместного расследования NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, криминалисты обнаружили биологические следы на дроне, внутренней поверхности емкости со взрывчаткой и антенне, установленной неподалеку от аэропорта. Проверка дала совпадения в европейских базах данных, в том числе в Литве и Финляндии.

Причем аппаратов, вероятно, было несколько. Tagesschau со ссылкой на расследование NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung сообщает, что к настоящему времени полностью или частично обнаружены три беспилотника.

2 сентября те же немецкие СМИ сообщили о подозреваемых. Один из них — гражданин Белоруссии, предположительно также имеющий российский паспорт. По данным журналистов, он въехал в Шенгенскую зону по итальянской туристической визе.

Второй мужчина, которого следствие считает возможным логистом и инструктором, предположительно прибыл в Германию через аэропорт Берлин-Бранденбург, после чего отправился на арендованном автомобиле в Саксонию. За два дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. Как сообщают NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, у мужчины есть латвийский и российский паспорта.

1 сентября правительство Германии впервые официально возложило ответственность за попытку атаки на Россию. Как передает Tagesschau, министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что собранные немецкими службами и европейскими партнерами сведения указывают на людей, действовавших по поручению российских государственных структур. Он назвал произошедшее проявлением уже известной схемы российских гибридных операций в Европе.

Reuters также сообщает, что Берлин считает Россию ответственной за попытку атаки в Лейпциге и рассматривает ее в контексте российской гибридной деятельности на территории Европы.

Москва обвинения отвергает.

Удар по энергетике

1 сентября под ударом оказалась энергетическая инфраструктура сразу в нескольких регионах Германии.

Как сообщила полиция Бранденбурга, возле электростанции Йеншвальде на линиях электропередачи обнаружили несколько самодельных взрывных и зажигательных устройств. Одно из них сработало. Неизвестные использовали токопроводящий материал, чтобы вызвать короткое замыкание на высоковольтной линии.

По данным Deutsche Welle и оператора электросетей 50Hertz, произошли короткие замыкания, а один из энергоблоков электростанции временно вышел из строя. Массового отключения электричества удалось избежать.

Практически одновременно произошел подозрительный инцидент на подстанции Amprion в Бергхайме возле Кёльна.

По данным полиции Северного Рейна — Вестфалии, следователи пришли к выводу, что причиной короткого замыкания был не технический дефект, а преднамеренные действия.

Deutsche Welle со ссылкой на энергетические компании сообщает, что в результате от сети временно отключились пять энергоблоков RWE — три на электростанции Нидерауссем и два в Нойрате. Их суммарная установленная мощность составляет около 4200 МВт. В момент происшествия они поставляли в сеть около 3000 МВт.

Отключений электричества у населения при этом не произошло: энергосистема компенсировала выпавшую мощность за счет других источников.

Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль заявил о первоначальном подозрении на антиконституционную диверсию. Как сообщает Deutsche Welle, следователи проверяют в том числе возможное иностранное вмешательство и левоэкстремистскую мотивацию. Изучается и вопрос о возможной связи с происшествием в Бранденбурге.

Пока немецкие власти не заявляли, что российская причастность к этим двум энергетическим инцидентам установлена.

Горят бетономешалки

В ночь на 2 сентября произошел еще один подозрительный пожар — на объекте Heidelberg Materials в Росбахе.

По данным немецких СМИ, загорелись несколько бетономешалок. После происшествия на левой интернет-платформе Indymedia появилось заявление от имени группы, называющей себя коммунистической. Авторы текста связали нападение с деятельностью Heidelberg Materials в Израиле и на Западном берегу.

Однако правоохранительные органы пока не подтвердили подлинность заявления и связь его авторов непосредственно с поджогом. Поэтому оснований относить этот эпизод к операциям иностранных спецслужб на данный момент нет.

Зажигательные устройства у оборонной компании

В ночь на 3 сентября произошел еще один инцидент — теперь возле штаб-квартиры оборонно-технологической компании Rohde & Schwarz в Мюнхене.

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, двое злоумышленников бросили зажигательные устройства на строительную площадку возле штаб-квартиры компании, после чего возник пожар.

Вскоре полиция задержала неподалеку 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Оба оказались гражданами Болгарии. Существенного ущерба пожар не причинил, пострадавших не было.

Reuters обращает внимание на профиль Rohde & Schwarz: компания работает в том числе на оборонный сектор и производит радиолокационные и радиоэлектронные системы, используемые для обнаружения, сопровождения и противодействия беспилотникам.

Следствие рассматривает произошедшее как возможный политически мотивированный поджог.

При этом, как подчеркивает Reuters, доказательств того, что задержанные действовали по заданию России или какой-либо другой иностранной спецслужбы, пока нет.

Агентство помещает этот случай в более широкий контекст растущей обеспокоенности немецких властей уязвимостью критической инфраструктуры после атак на энергетические объекты и попытки диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле.

Дроны, диверсии, шпионаж

Отдельная проблема — неизвестные беспилотники возле стратегически важных объектов.

Как следует из данных BKA, опубликованных BILD, сотни подобных инцидентов фиксируются возле аэропортов, военных объектов и другой чувствительной инфраструктуры.

Но здесь необходима существенная оговорка: сам факт появления беспилотника еще не доказывает проведение разведывательной или диверсионной операции. Происхождение каждого аппарата, его оператор и цель полета должны устанавливаться отдельно.

Именно поэтому немецкие правоохранительные органы разделяют подтвержденные случаи саботажа, предполагаемые диверсии и подозрительные происшествия, которым впоследствии может найтись вполне обычное объяснение.

Тем не менее общая картина становится все более тревожной.

Reuters 3 сентября собрал в отдельной хронике многочисленные атаки и подозрительные происшествия на объектах немецкой инфраструктуры, отметив растущую обеспокоенность властей Германии ее уязвимостью.

За считаные дни страна столкнулась с атаками на энергетические объекты, предполагаемым политическим поджогом возле крупной оборонной компании и новыми подробностями расследования попытки взорвать украинские транспортные самолеты в Лейпциге.

Германия неделю за неделей собирает статистику конфликта нового типа: здесь нет линии фронта, но есть неизвестные дроны над военными объектами, горящие кабели, поврежденные энергосети, попытки диверсий, кибератаки и десятки расследований по линии контрразведки.

При этом далеко не каждый подозрительный пожар, полет беспилотника или акт саботажа можно автоматически связывать с Россией.

Но там, где Берлин считает российский след установленным, формулировки становятся все жестче.

Попытка атаки на аэропорт Лейпциг/Галле — пока один из наиболее показательных примеров. Здесь правительство Германии уже прямо говорит о людях, которые, по данным немецких властей, действовали по поручению российских государственных структур.