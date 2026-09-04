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Иран обстрелял американские базы в ответ на удар по свадебной церемонии 1 516

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
Euronews
Изображение к статье: иранские ракеты

В США заявили, что расследуют обстоятельства гибели людей на свадьбе, «но не слишком верят» сообщениям иранских СМИ В Тегеране заявили, что нанесли удары по военным базам США в Кувейте и ОАЭ — в ответ на налёты США на города южного Ирана.

В Кувейте целью ударов, по иранским заявлениям, стала авиабаза Ахмад-аль-Джабер. Кувейтские военные сообщили, что в четверг перехватили ракеты и беспилотники и назвали иранскую атаку грубым нарушением международного права.

Вооружённые силы Ирана также заявили, что нанесли удар по авиабазе Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах, однако власти этой страны сообщили, что такого нападения не зафиксировали.

В Тегеране заявили, что в течение недели жертвами американских налётов в южном Иране стали по меньшей мере 19 человек. Среди них — четверо, в том числе ребёнок, погибли на свадебной церемонии, участники которой, по заявлениям иранских СМИ, попали под прямой удар.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон начал расследование на основании этих сообщений — но подчеркнул, что относится к сообщениям иранских медиа «с крайней долей скепсиса».

Представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хокинс вовсе заявил, что «американские военные никогда не наносят удары по гражданским, в отличие от КСИР».

Масштабные американские бомбардировки объектов по всей территории Ирана за последнюю неделю унесли жизни по меньшей мере 19 человек после того, как президент Дональд Трамп заявил, что его армия готова нанести удар по Ирану «в любой момент».

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#Иран #США #свадьба #нападение #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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