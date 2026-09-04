Законопроект о новых санкциях против России, который ранее был поддержан Сенатом США, столкнулся с серьезным противодействием в Палате представителей и, вероятнее всего, будет отложен до ноябрьских выборов.

Как сообщило агентство Bloomberg, причиной задержки стали опасения законодателей, что документ расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению пошлин и спровоцирует рост цен на нефть и бензин.

Документ, предложенный в память о покойном сенаторе Линдси Грэме, наделяет главу государства правом вводить стопроцентные пошлины против крупных покупателей российской нефти и газа, включая Китай, Индию и Турцию.

Однако инициатива вызвала тревогу как среди демократов, так и среди республиканцев. Критики опасаются, что закон даст Белому дому дополнительные юридические основания для масштабного повышения тарифов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил сомнением в том, что документ вынесут на голосование в ближайшее время, сославшись на плотный график работы Конгресса и сопротивление со стороны ведущих демократов.

Председатель Комитета по иностранным делам Брайан Маст также отметил, что санкции могут заставить ключевых импортеров искать альтернативных поставщиков, что неизбежно отразится на стоимости топлива на внутреннем рынке накануне выборов.

Ситуацию осложняет давление со стороны крупных американских бизнес-ассоциаций и Торговой палаты США.

Представители розничной торговли и крупных промышленных компаний предупредили Конгресс о рисках непредвиденных последствий для мировой торговли и потребителей, призвав тщательно пересмотреть спорные пункты законопроекта.