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После 250 дней в море — шопинг, массаж и бары: как моряки USS Abraham Lincoln отдыхают в Таиланде 0 351

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: USS Abraham Lincoln

Почти 5000 американских моряков и морпехов после рекордно долгого пребывания в море наконец оказались на берегу. Их встретила Паттайя — город с пляжами, яркой ночной жизнью и давней историей, связанной с отдыхом американских военных.

Сначала магазины, потом развлечения

Как сообщает BBC, первые часы на берегу моряки с авианосца USS Abraham Lincoln провели вовсе не в барах. Многие отправились по магазинам, а затем вернулись в отели с пакетами покупок. После примерно 250 дней практически непрерывного пребывания на борту огромного военного корабля обычный поход в торговый центр оказался для многих едва ли не главным развлечением.

На улицах Паттайи американских военнослужащих было легко заметить среди туристов: короткие военные стрижки, усы, флотские футболки и большие сумки резко выделяли их из толпы отдыхающих.

По данным The Guardian, речь идет о первом полноценном заходе USS Abraham Lincoln в порт за многие месяцы. В публикациях издания продолжительность непрерывного пребывания корабля в море оценивается более чем в 270 дней. Другие сообщения указывают на более чем 260 дней без портового захода — точная цифра зависит от того, какой этап развертывания считать.

Паттайя готовилась заранее

Прибытие такого количества военнослужащих стало заметным событием для местного туристического бизнеса. Паттайя переживает непростой туристический сезон, в том числе из-за последствий войны на Ближнем Востоке, поэтому местные предприниматели рассчитывают на дополнительные доходы.

Как писала The Guardian, власти города усилили меры безопасности и подготовили автобусы для перевозки военнослужащих между портом и Паттайей. Полиция также увеличила присутствие в наиболее популярных туристических районах.

Особое внимание уделили ночной жизни города. Паттайя десятилетиями ассоциируется с барами и секс-туризмом. При этом секс-работа в Таиланде официально запрещена, а американским военнослужащим напомнили о необходимости соблюдать местные законы и военные ограничения.

Не только бары

Несмотря на стереотипы о Паттайе как о городе вечеринок, местные власти предложили морякам более широкий выбор развлечений. Им рекомендовали торговые центры, рестораны, культурные и религиозные достопримечательности.

По данным The Guardian, военнослужащим также ограничили некоторые занятия, включая отдельные водные развлечения и употребление каннабиса. Власти отдельно предупредили бизнесменов, чтобы те не пытались завышать цены для американских гостей.

А Associated Press сообщило, что в первые дни пребывания моряков местные торговцы буквально вышли навстречу потенциальным покупателям. У отелей появились продавцы сувениров, а некоторые заведения зафиксировали заметный рост выручки.

Почему именно Паттайя

У этого визита есть и исторический контекст. Как отмечает The Guardian, современная туристическая Паттайя во многом сформировалась благодаря американским военнослужащим, приезжавшим сюда отдыхать во время войны во Вьетнаме.

Когда-то небольшая рыбацкая деревня постепенно превратилась в международный курорт. Американские военные сделали Паттайю популярным местом отдыха, а после окончания войны город продолжил развиваться уже как самостоятельный туристический центр.

Сегодня здесь соседствуют пляжи, торговые центры, рестораны, клубы и знаменитая Walking Street — одна из самых известных улиц ночной Паттайи.

За отдыхом скрывается непростая история

Для экипажа USS Abraham Lincoln эта остановка имеет особое значение. Корабль участвовал в продолжительном американском развертывании на Ближнем Востоке, связанном с войной против Ирана.

Как ранее сообщал The Guardian, длительная миссия сопровождалась сообщениями о проблемах с условиями жизни на борту и психологическом состоянии некоторых военнослужащих. Associated Press также писало о тревогах по поводу морального состояния экипажа и нехватки отдельных продуктов и необходимых запасов.

Само руководство ВМС США при этом преуменьшало масштаб проблем, а президент Дональд Трамп ранее заявлял, что столь продолжительное развертывание было недостаточно долгим.

После месяцев в море Паттайя стала для тысяч американских военнослужащих возможностью наконец почувствовать себя обычными туристами: сходить в магазин, поесть нормальной еды, погулять по городу и просто провести время на суше.

И хотя местный бизнес рассчитывает на щедрых клиентов, первые дни показали любопытную картину: после рекордно долгого плавания морякам прежде всего захотелось не приключений, а самых простых вещей — сходить по магазинам, расслабиться и почувствовать землю под ногами.

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#история #туризм #магазины #отдых #моряки #развлечения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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