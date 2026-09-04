Иностранные авиакомпании продолжают летать в Россию, так как пока не видят реальных рисков.

Украина усилила давление на Россию, пытаясь заставить иностранные авиакомпании отказаться от полетов в российском воздушном пространстве. Об этом говорится в публикации немецкого издания Handelsblatt, которое анализирует возможные последствия предупреждения, сделанного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что 1 сентября Зеленский призвал авиакомпании не использовать воздушное пространство РФ из-за масштабного применения дронов Украиной. Украинская сторона при этом планирует существенно увеличить интенсивность ударов: по словам президента, количество дронов, ежедневно применяемых против России, должно вырасти с примерно 300 до 1000.

"Мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую воздушное пространство России, каждого страховщика, каждого, кто до сих пор использует важные российские аэропорты: российское небо станет полностью опасным", – заявил Зеленский в видеообращении.

Вскоре после этого отдельные авиакомпании уже начали корректировать маршруты. В частности, рейсы Pegasus Airlines, следовавшие в Москву, развернулись, а Flydubai изменила план полётов. А российское авиационное ведомство временно ограничило ночное движение в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

В то же время, как отмечает Handelsblatt, большинство перевозчиков пока не готовы полностью отказываться от полётов через Россию. После февраля 2022 года авиакомпании IAG, Air France-KLM и Lufthansa вынуждены обходить российское воздушное пространство на маршрутах в Азию. В то же время Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines и ряд китайских перевозчиков продолжают пользоваться прямыми маршрутами.

Это дает им экономические преимущества, поскольку сокращает расходы на топливо и продолжительность полётов. Именно поэтому, отмечает автор публикации, отказ от российского воздушного пространства может стать для таких компаний серьёзным коммерческим решением.

В Qatar Airways заявили, что постоянно оценивают ситуацию и при необходимости будут корректировать свою работу. Emirates, Etihad Airways и Turkish Airlines напрямую на запрос Handelsblatt не ответили. В то же время некоторые перевозчики предупреждают пассажиров о возможных задержках и отдельных отменах рейсов из-за атак беспилотников.

Российское Министерство транспорта и авиационные власти опровергли оценки украинской стороны. Там заявили, что иностранным авиакомпаниям предоставляли информацию о мерах безопасности в российском воздушном пространстве.

Однако, как говорится в публикации, риски для гражданской авиации не ограничиваются возможным столкновением самолета с дроном. Пожалуй, главную опасность на самом деле представляют действия российской противовоздушной обороны. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) уже давно обращает внимание на эту проблему, в частности упоминая сбитие самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года чеченской ПВО.

На дополнительные риски указывала и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). По её оценке, пассажирские самолёты могут оказаться под угрозой из-за дальнобойного оружия, беспилотников, радиопомех и систем противовоздушной обороны, рассказывает информационное агентство УНИАН.