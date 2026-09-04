Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Предупреждение Киева проигнорировали: иностранные авиакомпании продолжают летать в Россию 2 366

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авиасообщение

Иностранные авиакомпании продолжают летать в Россию, так как пока не видят реальных рисков.

Украина усилила давление на Россию, пытаясь заставить иностранные авиакомпании отказаться от полетов в российском воздушном пространстве. Об этом говорится в публикации немецкого издания Handelsblatt, которое анализирует возможные последствия предупреждения, сделанного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что 1 сентября Зеленский призвал авиакомпании не использовать воздушное пространство РФ из-за масштабного применения дронов Украиной. Украинская сторона при этом планирует существенно увеличить интенсивность ударов: по словам президента, количество дронов, ежедневно применяемых против России, должно вырасти с примерно 300 до 1000.

"Мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую воздушное пространство России, каждого страховщика, каждого, кто до сих пор использует важные российские аэропорты: российское небо станет полностью опасным", – заявил Зеленский в видеообращении.

Вскоре после этого отдельные авиакомпании уже начали корректировать маршруты. В частности, рейсы Pegasus Airlines, следовавшие в Москву, развернулись, а Flydubai изменила план полётов. А российское авиационное ведомство временно ограничило ночное движение в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

В то же время, как отмечает Handelsblatt, большинство перевозчиков пока не готовы полностью отказываться от полётов через Россию. После февраля 2022 года авиакомпании IAG, Air France-KLM и Lufthansa вынуждены обходить российское воздушное пространство на маршрутах в Азию. В то же время Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines и ряд китайских перевозчиков продолжают пользоваться прямыми маршрутами.

Это дает им экономические преимущества, поскольку сокращает расходы на топливо и продолжительность полётов. Именно поэтому, отмечает автор публикации, отказ от российского воздушного пространства может стать для таких компаний серьёзным коммерческим решением.

В Qatar Airways заявили, что постоянно оценивают ситуацию и при необходимости будут корректировать свою работу. Emirates, Etihad Airways и Turkish Airlines напрямую на запрос Handelsblatt не ответили. В то же время некоторые перевозчики предупреждают пассажиров о возможных задержках и отдельных отменах рейсов из-за атак беспилотников.

Российское Министерство транспорта и авиационные власти опровергли оценки украинской стороны. Там заявили, что иностранным авиакомпаниям предоставляли информацию о мерах безопасности в российском воздушном пространстве.

Однако, как говорится в публикации, риски для гражданской авиации не ограничиваются возможным столкновением самолета с дроном. Пожалуй, главную опасность на самом деле представляют действия российской противовоздушной обороны. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) уже давно обращает внимание на эту проблему, в частности упоминая сбитие самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года чеченской ПВО.

На дополнительные риски указывала и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). По её оценке, пассажирские самолёты могут оказаться под угрозой из-за дальнобойного оружия, беспилотников, радиопомех и систем противовоздушной обороны, рассказывает информационное агентство УНИАН.

×
#авиация #Украина #безопасность #дроны #экономика #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: Разрушенный Непал
Изображение к статье: USS Abraham Lincoln
Изображение к статье: Вице-президент США Джей Ди Вэнс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ЧП на железной дороге
Наша Латвия
Изображение к статье: Чай
Дом и сад
Изображение к статье: Агрессивная собака
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Промышленность Латвии
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Тараканье молоко
Lifenews
Изображение к статье: Сергей Никитин
ЧП и криминал
Изображение к статье: ЧП на железной дороге
Наша Латвия
Изображение к статье: Чай
Дом и сад
Изображение к статье: Агрессивная собака
ЧП и криминал
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео