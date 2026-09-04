По словам Путина, Россия и Украина должны сами договориться об окончании войны. Зеленский же анонсировал встречу с переговорщиками Трампа - Уиткоффом и Кушнером.

Президент России Владимир Путин убежден, что шансы на достижение мира в Украине дипломатическим путем есть, но об этом должны договариваться непосредственно воюющие стороны, в то время как остальные страны должны поддержать этот процесс. Ряд заявлений о войне РФ против Украины российский лидер сделал в четверг, 3 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. […] Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - сказал Путин.

Он также заявил о сохранении контактов Москвы и Киева по линии спецслужб, но не смог сказать, насколько это может поспособствовать достижению мира. Вместе с тем Путин упомянул атаки Украины по транспортным судам в Черном море и заявления Киева о небезопасности российского воздушного пространства - по словам президента РФ, такие факторы "осложняют возможности проведения двусторонних мирных переговоров".

Зеленский: Ожидаем возобновления переговоров с посредничеством США

Позднее в тот же день о перспективе возобновления переговоров с Россией заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в скором времени Киев и Москву посетят представители США, во время этих встреч будет обсуждаться возможное мирное соглашение.

"Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента США приедут сюда, в Киев. От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве, и в Киеве", - сказал Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении к украинцам.

Он добавил, что Украина находится в постоянном контакте с американской командой. Несколькими днями ранее Зеленский отчитался о телефонной беседе со спецпосланниками президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в которой заявил представителям США, что успехи РФ на поле боя "незначительны".

Трамп готов на встречу с Путиным только когда тот будет готов к миру

Обсуждение возможности переговоров РФ и Украины о мире возобновилось вскоре после неанонсированного визита главы ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву в конце августа. По данным издания Axios, представитель администрации Трампа среди прочего предложил российской стороне идею трехсторонней встречи президентов США, РФ и Украины для обсуждения окончания войны путем дипломатии.

После публикаций в СМИ Дональд Трамп в беседе с журналистами отверг идею проведения трехстороннего саммита в ближайшее время. По словам американского лидера, Путин бы согласился на такую встречу, если бы этого захотел Трамп, и Вашингтон может организовать саммит "немедленно". "Но я хочу провести встречу тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также добавил, что "Путину и Зеленскому стоит прекратить эту глупую войну", вновь возложив вину за продолжающиеся боевые действия как на Москву, так и на Киев. По мнению Трампа, проблемой на пути к миру в Украине является личная вражда Зеленского и Путина, из-за чего конфликт, который президент США обещал "закончить за сутки", оказался сложнее, чем "восемь войн", которые, как уверяет Трамп, он успел остановить менее чем за два года у власти.