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«С нашей стороны не будет никаких авиаударов...» 0 284

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф

Для американских посланников "обезопасят небо".

Украина прекратит удары по России на время визита делегации США, заявил Владимир Зеленский. Так он прокомментировал предстоящий приезд в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. По словам Зеленского, они прибудут туда 6 сентября. Российское госагентство ТАСС называло датами визита 5-6 сентября.

"Как мы и поступали во время предыдущих визитов американских представителей, мы обеспечим нормальное функционирование воздушного пространства России, чтобы участники переговоров могли прибыть безопасно. Мы заботимся об их безопасности, а не о России. С нашей стороны не будет никаких авиаударов", - написал Зеленский.

Он призвал Россию "поступить аналогичным образом", - сообщает Deutsche Welle. По данным президента Украины, после визита в Москву американские переговорщики отправятся в Киев.

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#США #Украина #безопасность #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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