Украина прекратит удары по России на время визита делегации США, заявил Владимир Зеленский. Так он прокомментировал предстоящий приезд в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. По словам Зеленского, они прибудут туда 6 сентября. Российское госагентство ТАСС называло датами визита 5-6 сентября.

"Как мы и поступали во время предыдущих визитов американских представителей, мы обеспечим нормальное функционирование воздушного пространства России, чтобы участники переговоров могли прибыть безопасно. Мы заботимся об их безопасности, а не о России. С нашей стороны не будет никаких авиаударов", - написал Зеленский.

Он призвал Россию "поступить аналогичным образом", - сообщает Deutsche Welle. По данным президента Украины, после визита в Москву американские переговорщики отправятся в Киев.