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«Счет идет на миллиарды»: что осталось от Непала после разрушительных наводнений 0 277

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разрушенный Непал

Разрушительные наводнения на границе Непала и Тибета привели к масштабным человеческим жертвам и серьезным разрушениям. По данным Международной службы новостей, погибли не менее 1200 человек, тысячи числятся пропавшими без вести. Власти Непала уже оценивают будущие расходы на восстановление в миллиарды долларов.

Деревни оказались под обломками

В районах, пострадавших от стихии, спасатели и местные жители разбирают завалы. Целые деревни оказались погребены под потоками воды, грязью и камнями, а дороги перекрыли оползни.

Масштаб разрушений особенно сильно ощущается в горных районах, где сложный рельеф серьезно осложняет проведение спасательных и восстановительных работ. Доставка помощи, расчистка дорог и восстановление транспортного сообщения могут занять значительное время.

Правительство страны заявляет, что для возвращения пострадавших регионов к нормальной жизни потребуются многомиллиардные вложения. Речь идет не только о ремонте домов, но и о восстановлении дорог, мостов, коммунальной инфраструктуры и других объектов.

Число жертв может увеличиться

По имеющимся данным, жертвами наводнений стали как минимум 1200 человек. При этом тысячи людей пока официально считаются пропавшими без вести.

Спасательные службы продолжают поисковые работы, однако обстановка остается сложной. Многие территории труднодоступны, а разрушенные дороги затрудняют перемещение техники и спасателей.

Ученые также пытаются установить точные причины катастрофы и определить, какие природные и климатические факторы могли способствовать возникновению столь разрушительных потоков воды.

Почему Непал особенно уязвим

Непал относится к странам, которые особенно сильно сталкиваются с последствиями изменения климата. При этом вклад государства в глобальные выбросы парниковых газов остается крайне небольшим.

Именно это противоречие специалисты по климату приводят как один из наиболее наглядных примеров неравномерного воздействия глобального потепления. Страны, которые исторически внесли относительно небольшой вклад в изменение климата, нередко оказываются среди наиболее уязвимых перед его последствиями.

Для Непала дополнительным фактором риска является горный рельеф. Обильные осадки в сочетании с оползнями и быстрым стоком воды способны за короткое время разрушать дороги, мосты и населенные пункты.

Восстановление станет огромным испытанием

Сейчас перед властями стоит двойная задача: продолжить поиск пропавших и одновременно начать долгий процесс восстановления. Но масштабы разрушений означают, что собственных ресурсов страны может оказаться недостаточно.

Непалу предстоит не только восстановить поврежденную инфраструктуру, но и сделать ее более устойчивой к будущим стихийным бедствиям. Это потребует значительных финансовых средств и международной помощи.

Наводнения стали для Непала не просто очередным природным бедствием, а масштабной гуманитарной и экономической катастрофой. Тысячи погибших и пропавших без вести, разрушенные поселения и заблокированные дороги уже превратили восстановление в задачу национального масштаба.

Теперь стране предстоит решить, как одновременно справиться с последствиями стихии и подготовиться к новым климатическим угрозам. Для государства с ограниченными ресурсами это может стать одним из самых тяжелых испытаний ближайших лет.

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#климат #катастрофа #Непал #гуманитарная помощь #восстановление #стихийное бедствие #изменение климата
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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