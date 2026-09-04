Европейский союз присоединился к американской кампании по усилению экономического давления на Иран. Вашингтон рассчитывает вместе с союзниками перекрыть Тегерану оставшиеся финансовые и торговые каналы, а заявление европейцев может заметно усилить эффект этой стратегии.

Что происходит

О присоединении ЕС к операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast) сообщил министр финансов США Скотт Бессент. В публикации в соцсети X он поблагодарил Евросоюз за, по его словам, «решительную и своевременную позицию».

Кампания была запущена Вашингтоном 24 августа. Ее задача — лишить Иран возможностей использовать международную финансовую систему для получения доходов и обхода санкций. Под американские меры уже попали десятки компаний, лиц и судов, которые Вашингтон считает связанными с поставками нефти, обходом ограничений и деятельностью, поддерживающей иранскую военную инфраструктуру.

По словам Бессента, США и их партнеры намерены не допустить, чтобы финансовые ресурсы через международную систему использовались для развития ядерной программы Ирана, производства вооружений и поддержки связанных с Тегераном вооруженных формирований.

Почему участие Европы важно

До сих пор американская стратегия в значительной степени опиралась на собственные санкционные инструменты. Теперь Вашингтон получает дополнительную поддержку со стороны одного из крупнейших экономических блоков мира.

При этом масштаб последствий будет зависеть от того, насколько далеко ЕС готов зайти в практическом применении ограничений. Эксперты отмечают, что наиболее серьезным испытанием для американской стратегии остается торговля Ирана с крупными партнерами, прежде всего с Китаем.

США тем временем усиливают давление. По данным Reuters, американские ограничения и блокада уже серьезно ударили по доступу Ирана к иностранной валюте и импорту, а нефтяные поставки страны резко сократились.

Вашингтон обещает не останавливаться

Американская администрация рассчитывает перекрыть оставшиеся экономические «артерии» Ирана и вынудить Тегеран изменить свою политику. При этом операция предполагает давление не только непосредственно на иранские структуры, но и на зарубежные компании и финансовые организации, которые помогают стране обходить ограничения.

Однако эксперты предупреждают: полная экономическая изоляция Ирана — гораздо более сложная задача, чем введение новых санкций. Особенно если Тегеран сохранит торговые связи с государствами, готовыми продолжать сотрудничество несмотря на давление США.

Присоединение ЕС превращает американскую кампанию против Ирана в более масштабную международную экономическую акцию. Теперь вопрос заключается не только в том, насколько болезненными окажутся новые ограничения для Тегерана, но и в том, сумеет ли Вашингтон действительно перекрыть Ирану последние каналы внешней торговли и финансов. Пока давление усиливается, но говорить о полной изоляции страны преждевременно.