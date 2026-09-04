Дональд Трамп вошел в историю американских денег: в 2026 году Монетный двор США выпустил долларовую монету с его изображением. Однако необычный выпуск оказался не просто юбилейным сувениром — он вызвал вопросы о законах, регулирующих появление живых президентов на американских монетах.

Монета к 250-летию США

Как сообщает Euronews, новая монета номиналом в 1 доллар посвящена 250-летию независимости США. На ее лицевой стороне размещен портрет действующего президента Дональда Трампа. Рядом находятся надписи «LIBERTY» и «IN GOD WE TRUST», а также двойная дата — 1776–2026.

Автором дизайна стал главный гравер Монетного двора США Джозеф Менна. Для работы он использовал официальную фотографию Трампа, сделанную Белым домом.

На оборотной стороне изображен президентский герб с орлом, а на щите добавлено число 250, символизирующее юбилей страны.

Несмотря на характерный золотистый цвет, драгоценного металла в монете нет. Она изготовлена преимущественно из меди с добавлением цинка, марганца и никеля. Чеканкой занимался Монетный двор в Филадельфии.

В обычной сдаче монету будет найти непросто

Монетный двор США уже предложил коллекционерам приобрести новые долларовые монеты. Рулон из 25 штук продается за 61 доллар, а мешок из 100 монет — за 154,50 доллара.

При этом рассчитывать на то, что монета массово появится в американских кошельках, не стоит. Долларовые монеты в США традиционно значительно менее популярны, чем бумажные банкноты.

Особый интерес представляют 250 тысяч монет, которые 4 июля получили специальную отметку «July 4th». Они были распределены между коллекционными рулонами и мешками.

Трамп — первый не совсем первый

Именно здесь возникает исторический нюанс.

Как отмечает Euronews, первым действующим президентом США, появившимся на американской монете при жизни, был Кэлвин Кулидж. В 1926 году его изображение разместили рядом с портретом Джорджа Вашингтона на памятном полудолларе, выпущенном к 150-летию независимости США.

Но есть принципиальная разница: монета с Кулиджем была памятным выпуском. Теперь же речь идет о долларовой монете, которую формально можно использовать в обращении.

Почему вокруг монеты возникли споры

Американское законодательство традиционно запрещает размещать изображения живых людей на монетах. Однако администрация Трампа ссылается на закон Circulating Collectible Coin Redesign Act 2020 года, подписанный самим Трампом во время его первого президентского срока.

Документ предусматривает возможность выпуска в 2026 году специальных долларовых монет, посвященных 250-летию США. Именно эта норма стала юридическим основанием для необычного дизайна.

Однако процесс его утверждения также оказался спорным. Комиссия изящных искусств США предлагала использовать профильный портрет Трампа и другую композицию с орлом. Эти рекомендации в итоге не были приняты.

Более того, Гражданский консультативный комитет по монетам, который обычно рассматривает проекты Монетного двора, отказался обсуждать предложенный вариант.

Почему выпуск имеет символическое значение

Появление действующего президента на монете — необычный шаг для американской денежной традиции. Особенно символично, что речь идет именно о Трампе, который уже во второй раз занимает Белый дом и при этом оказался связан с законом, позволившим выпустить юбилейную монету.

Формально это памятный выпуск к 250-летию США, но его появление в денежном обращении превращает его в гораздо более заметное политическое и историческое событие.

Новая долларовая монета с Трампом может стать настоящей редкостью не только из-за ограниченного интереса американцев к монетным долларам. Ее главная особенность — действующий президент на монете, выпущенной в год 250-летия США.

История с выпуском показывает, насколько необычным оказался этот случай: Трамп стал первым действующим президентом, чье изображение появилось на долларовой монете для обращения, хотя формально прецедент с Кулиджем существовал еще сто лет назад.