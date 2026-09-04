Когда очередной раунд мирных переговоров завершился ранее в этом году, украинские переговорщики получили неожиданное предложение от россиян.

Украинцы могли бы прилететь в Москву и продолжить переговоры там, предложили в РФ. Плюс этого был бы в потенциальной встрече с Владимиром Путиным, пишет The New York Times. Минус – возможный арест или того хуже.

Сообщается, что для Кирилла Буданова, главы украинской делегации на переговорах в феврале в Женеве, это предложение представляло собой жесткий выбор. В России он объявлен в розыск по обвинению в терроризме, выдвинутому, когда он был главой военной разведки Украины.

Но он, больше чем другие украинские руководители, открыто говорил о необходимости сделать все, что потребуется, каким бы неожиданным это ни было, чтобы достичь мира путем переговоров. "Я готов на любой шаг, который завершит войну", если условия будут приемлемы для Украины, заявил Буданов.

В итоге предложенная поездка в Москву, о которой рассказал Буданов и о которой ранее не сообщалось, так и не состоялась, а переговоры вскоре зашли в тупик, пишет сегодня информационное агентство УНИАН.