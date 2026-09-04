На побережье Финского залива в районе Порвоо обнаружен беспилотный летательный аппарат, который, по предварительным данным Пограничной службы Финляндии, является Geoscan 701 российского производства.

Дрон нашел 1 сентября рыбак на каменистом берегу острова в архипелаге Пеллинки. Аппарат имеет размах крыльев около 3,3 метра и предназначен прежде всего для картографирования и аэросъемки. Взрывчатки на борту не обнаружено.

Российский дрон на берегу Финляндии: откуда он взялся

Загадочная находка на побережье Финляндии получила неожиданное продолжение. Беспилотник российского производства, обнаруженный в районе Порвоо, первоначально заставил финские власти начать расследование возможного нарушения государственной границы. Теперь выяснилось, что Россия еще до обнаружения аппарата сообщила Финляндии о пропавшем гражданском картографическом дроне.

Предварительное расследование показало, что речь идет о беспилотнике российского производства Geoscan 701 — аппарате самолетного типа, предназначенном прежде всего для аэрофотосъемки, картографирования и геодезических работ. Размах его крыльев составляет около 3,3 метра.

Взрывчатых веществ или других опасных компонентов на борту обнаружено не было.

При этом происхождение аппарата первоначально оставалось загадкой. Финские пограничники не могли сказать, кому принадлежал дрон, кто им управлял и каким образом он оказался на территории Финляндии. Рассматривался в том числе вариант, что аппарат упал в море, после чего его вынесло на финское побережье.

Россия сообщила о пропаже заранее

4 сентября в истории появилась важная деталь. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил Yle, что российская гражданская служба управления воздушным движением за несколько дней до обнаружения беспилотника уведомила финскую сторону о потерянном картографическом дроне.

По словам министра, российская сторона сообщила, что аппарат, использовавшийся гражданскими структурами, был потерян.

Теперь финские власти выясняют, является ли найденный в Пеллинки Geoscan 701 именно тем беспилотником, о котором поступило уведомление из России.

Если это подтвердится, наиболее вероятное объяснение необычной находки окажется значительно прозаичнее первоначальных предположений: дрон мог потерять управление, упасть в море, а затем оказаться у финского берега.

Был ли это разведывательный аппарат?

Пока оснований утверждать это нет.

Geoscan 701 действительно способен вести детальную аэрофотосъемку местности, однако сам по себе этот факт не делает его военным разведывательным беспилотником. Такие аппараты предназначены прежде всего для картографии, геодезии и мониторинга территорий и могут использоваться гражданскими организациями.

Финская Пограничная служба продолжает выяснять владельца дрона, место его запуска и маршрут, которым он оказался у побережья страны.

Поэтому на нынешнем этапе корректнее говорить не о «российском разведывательном беспилотнике», а о беспилотнике российского производства, предположительно гражданского назначения.

История, первоначально выглядевшая как возможный новый эпизод с неизвестным российским дроном у границ Финляндии, таким образом получила важное объяснение. Однако окончательную точку поставит расследование: финским властям еще предстоит подтвердить, что найденный на берегу аппарат — именно тот дрон, о потере которого заранее сообщила российская сторона.