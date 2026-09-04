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В Непале двух человек нашли живыми под завалами после наводнения 0 683

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Nepal
ФОТО: dreamstime

Двух человек спасли из разрушенного наводнением туннеля ГЭС «Тришули 3A» в Непале, сообщил местный депутат Рама Неупане в соцсети Facebook.

Утром 4 сентября спасатели получили информацию о голосах, доносившихся из-под завалов в туннеле ГЭС. После этого спасатели из армии и полиции Непала приступили к поискам. На месте также работала техника.

Позже Неупане сообщил, что спасатели нашли живым одного из находившихся под завалами. По его словам, в туннеле могли оставаться другие люди, поэтому поиски продолжились. Вскоре спасатели обнаружили еще одного человека.

«Спасательная операция продолжается», — добавил он.

The Kathmandu Post уточнила, что спасенными оказались бригадир-механик Санджай Сах и руководитель работ по механическому оборудованию Кабир Махарджан. Оба мужчины участвовали в строительстве ГЭС «Тришули 3A».

По данным непальской газеты, мужчин вертолетом доставили в Катманду. Сах был направлен в армейский госпиталь Бирендра в Чхауни, а Махарджан — в Национальный травматологический центр.

Наводнение в Непале в конце августа произошло из-за масштабного обрушения ледника и горных пород в высокогорье Гималаев. Масса льда и камней упала в реку Ленде (бассейн рек Бхоте-Коши и Тришули) в районе национального парка Лангтанг и пограничной зоны с Тибетом.

Число погибших в результате наводнения превысило 1100 человек. Еще 4858 человек числятся пропавшими без вести.

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#спасатели #Непал #наводнение #ГЭС #ледник
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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