Двух человек спасли из разрушенного наводнением туннеля ГЭС «Тришули 3A» в Непале, сообщил местный депутат Рама Неупане в соцсети Facebook.

Утром 4 сентября спасатели получили информацию о голосах, доносившихся из-под завалов в туннеле ГЭС. После этого спасатели из армии и полиции Непала приступили к поискам. На месте также работала техника.

Позже Неупане сообщил, что спасатели нашли живым одного из находившихся под завалами. По его словам, в туннеле могли оставаться другие люди, поэтому поиски продолжились. Вскоре спасатели обнаружили еще одного человека.

«Спасательная операция продолжается», — добавил он.

The Kathmandu Post уточнила, что спасенными оказались бригадир-механик Санджай Сах и руководитель работ по механическому оборудованию Кабир Махарджан. Оба мужчины участвовали в строительстве ГЭС «Тришули 3A».

По данным непальской газеты, мужчин вертолетом доставили в Катманду. Сах был направлен в армейский госпиталь Бирендра в Чхауни, а Махарджан — в Национальный травматологический центр.

Наводнение в Непале в конце августа произошло из-за масштабного обрушения ледника и горных пород в высокогорье Гималаев. Масса льда и камней упала в реку Ленде (бассейн рек Бхоте-Коши и Тришули) в районе национального парка Лангтанг и пограничной зоны с Тибетом.

Число погибших в результате наводнения превысило 1100 человек. Еще 4858 человек числятся пропавшими без вести.