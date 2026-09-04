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В Непале спустя неделю после катастрофы из затопленного тоннеля спасли двух человек 0 59

В мире
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Катастрофа в Непале

Фото: Армия Непала / facebook

В Непале спасатели обнаружили живыми двух мужчин, более недели находившихся в тоннеле гидроэлектростанции Trishuli-3A после разрушительного наводнения. Есть надежда, что под землей могли выжить и другие люди.

По словам одного из спасенных, в тоннеле остаются живые люди. Спасательная операция продолжается. Предполагается, что только в этом тоннеле могли оказаться заблокированы около 115 человек.

Оба спасенных работали на гидроэлектростанции, когда после мощного паводка оказались отрезаны от выхода. Одного из мужчин вынесли из тоннеля на плечах спасателя — он был покрыт грязью. Состояние обоих оценивается как стабильное. Их планируют доставить вертолетом в больницу Катманду.

Ситуация на гидроэнергетических объектах остается крайне тяжелой. По данным объединения производителей электроэнергии, 557 работников Trishuli-3A по-прежнему числятся пропавшими без вести. Всего на 12 гидроэлектростанциях разыскивают около 900 работников, причем, по оценкам местных властей, примерно 500 из них могли оказаться заблокированы в тоннелях.

По последним приведенным в публикации данным, жертвами наводнений в Непале стали не менее 1287 человек, еще как минимум 5000 числятся пропавшими без вести. В Тибете сообщается о 16 погибших. Власти опасаются дальнейшего роста числа жертв.

Министр коммуникаций Непала Бикрам Тимилсина заявил, что спасатели сохраняют надежду найти новых выживших.

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#катастрофа #спасатели #Непал #наводнение #Тибет
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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