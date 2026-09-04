В Непале спасатели обнаружили живыми двух мужчин, более недели находившихся в тоннеле гидроэлектростанции Trishuli-3A после разрушительного наводнения. Есть надежда, что под землей могли выжить и другие люди.

По словам одного из спасенных, в тоннеле остаются живые люди. Спасательная операция продолжается. Предполагается, что только в этом тоннеле могли оказаться заблокированы около 115 человек.

Оба спасенных работали на гидроэлектростанции, когда после мощного паводка оказались отрезаны от выхода. Одного из мужчин вынесли из тоннеля на плечах спасателя — он был покрыт грязью. Состояние обоих оценивается как стабильное. Их планируют доставить вертолетом в больницу Катманду.

Ситуация на гидроэнергетических объектах остается крайне тяжелой. По данным объединения производителей электроэнергии, 557 работников Trishuli-3A по-прежнему числятся пропавшими без вести. Всего на 12 гидроэлектростанциях разыскивают около 900 работников, причем, по оценкам местных властей, примерно 500 из них могли оказаться заблокированы в тоннелях.

По последним приведенным в публикации данным, жертвами наводнений в Непале стали не менее 1287 человек, еще как минимум 5000 числятся пропавшими без вести. В Тибете сообщается о 16 погибших. Власти опасаются дальнейшего роста числа жертв.

Министр коммуникаций Непала Бикрам Тимилсина заявил, что спасатели сохраняют надежду найти новых выживших.