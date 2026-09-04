Новая волна жары обрушится на Францию в конце недели. По прогнозу климатолога французской метеорологической службы Météo-France Матье Сореля, она начнется в пятницу около полудня.

Наиболее высокие температуры ожидаются на юго-западе страны. В течение выходных воздух там может прогреться до 40°C.

По словам Сореля, изменение климата приводит к постепенному увеличению продолжительности жаркого сезона во Франции. Экстремальные температуры теперь могут наблюдаться не только летом, но и в мае, сентябре и октябре.

Генеральный директор Météo-France Виржини Шварц заявила, что нынешнее лето стало самым жарким в истории наблюдений во Франции. В стране зафиксировали 53 дня экстремальной жары.

Ситуация усугубляется последствиями продолжительной засухи. По данным мониторингового центра ЕС по вопросам глобального потепления, июнь и июль 2026 года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе. Регион столкнулся с высокой температурой, засухой и лесными пожарами.

Во Франции также фиксировали рекордно низкий уровень воды в небольших реках и ручьях. К концу июля показатели достигли исторического минимума для этого периода года.

Французские власти предупреждают и о значительных экономических последствиях засухи. Министр охраны окружающей среды Моник Барбу оценивает возможный ущерб для страны в 10–15 млрд евро.

Новая волна жары станет уже очередным периодом экстремальных температур для Франции в 2026 году.