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Белый дом превратил депортацию мигрантов в видеоигру 0 73

В мире
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Компьютерная игра

White House

Белый дом запустил на своем официальном сайте необычный раздел Arcade — коллекцию ретро-игр, с помощью которых администрация Дональда Трампа продвигает свои политические инициативы. Как сообщает Associated Press, среди игровых сюжетов — борьба с нелегальной миграцией, строительство стены на границе с Мексикой, здоровое питание и накопительные счета для детей.

Наибольший резонанс вызвала Rio Run — игра с механикой, напоминающей классическую Snake. Игрок патрулирует район Рио-Гранде и «собирает» персонажей, изображающих людей, незаконно пересекающих границу. После поимки они следуют за главным персонажем.

Еще одна игра — Build the Wall. Здесь уже используется принцип, напоминающий «Тетрис»: из падающих блоков игрок должен построить стену на границе США и Мексики. В описании на официальном сайте Белого дома строительство стены представлено как защита границы.

В Arcade появились и игры, посвященные другим инициативам администрации. Одна обыгрывает программу Make America Healthy Again, другая — прохождение законопроекта, третья связана с так называемыми Trump Accounts — накопительными счетами для детей.

Белый дом использовал и узнаваемую эстетику старых игровых приставок. В рекламных материалах знаменитый стиль логотипа Sega был переосмыслен как MAGA — сокращение лозунга Make America Great Again.

Особенно бурную реакцию вызвала именно игровая интерпретация миграционной политики. Правозащитники раскритиковали превращение задержаний и депортаций в развлечение. Представители организаций, помогающих мигрантам, заявили, что подобный формат игнорирует реальные человеческие последствия иммиграционных операций.

Администрация Трампа, напротив, использует подчеркнуто провокационную подачу. Новая игровая платформа стала еще одним способом продвигать политическую повестку Белого дома среди интернет-аудитории, используя язык социальных сетей, мемов и видеоигр.

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#права человека #миграция #социальные сети #белый дом #видеоигры #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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