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Европа не способна победить Россию в затяжной войне, – The Guardian 0 165

В мире
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Танки

Европейские военные стратеги опасаются, что в случае прямого вооруженного конфликта с Россией страны Европы не способны вести длительную войну на истощение.

Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на оценки представителей оборонной сферы, озвученные во время конференции, посвященной будущему европейской военной координации.

Одной из главных причин пессимистических оценок является недостаточная моральная готовность европейского общества к затяжной войне. Представители оборонных структур считают, что из-за этого НАТО сможет выдержать лишь относительно короткий конфликт.

Один из бывших британских министров в ходе дискуссии признал, что западные страны плохо объясняли населению характер этой угрозы. По словам британского дипломата, политикам теперь приходится убеждать избирателей, которые не готовы к таким изменениям, что нужно сократить социальные расходы ради увеличения финансирования обороны.

"Уровень дискуссии был на уровне детского сада", – заявил дипломат.

Ситуацию осложняет и политическая нестабильность в ряде европейских государств. В материале говорится об опасениях, что Россия постепенно добивается успехов в так называемой гибридной войне, используя общественные страхи и экономические проблемы для усиления пророссийских и популистских сил.

В этом контексте внимание привлекают предстоящие выборы в Польше, Франции и Италии. Большинство популистских партий, таких как немецкая "Альтернатива для Германии", симпатизируют России и выступают за прекращение поддержки Украины, рассказывает информационное агентство УНИАН.

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#НАТО #выборы #Европа #оборона #угроза #популизм #гибридная война #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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