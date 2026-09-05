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Владимир Путин приказал не бить по Киеву три дня 0 389

В мире
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кушнер и Уиткофф в Москве

Президент России Владимир Путин распорядился с полуночи не наносить удары по Киеву в течение трех суток. В Кремле объяснили это подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинской столице.

О соответствующем поручении Путина заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков", – заявил Песков.

В то же время в Кремле сообщили, что сегодня Путин должен встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Москве.

Американские спецпредставители прибыли в российскую столицу 5 сентября. После переговоров с российской стороной они должны отправиться в Киев. Ожидается, что там они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает информационное агентство УНИАН.

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#Украина #дипломатия #внешняя политика #Киев #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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