Президент России Владимир Путин распорядился с полуночи не наносить удары по Киеву в течение трех суток. В Кремле объяснили это подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинской столице.

О соответствующем поручении Путина заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков", – заявил Песков.

В то же время в Кремле сообщили, что сегодня Путин должен встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Москве.

Американские спецпредставители прибыли в российскую столицу 5 сентября. После переговоров с российской стороной они должны отправиться в Киев. Ожидается, что там они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает информационное агентство УНИАН.