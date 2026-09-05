В Германии развернута масштабная операция по поиску 48-летнего жителя города Гевельсберг в Северном Рейне — Вестфалии. Его имя стоит под двумя письмами, автор которых берет на себя ответственность за серию атак и попыток диверсий на объектах энергетической инфраструктуры страны.

Как сообщает ARD, разыскиваемый — гражданин Германии 1977 года рождения из города Гевельсберг в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Его имя стоит под двумя письмами, автор которых берет на себя ответственность за атаки на электросети. Причем автор указал свое полное имя и адрес.

Полиция относится к этим посланиям серьезно: в них содержатся подробности, связанные с происшествиями и представляющие интерес для следствия.

Машину нашли в лесу, подозреваемый исчез

Поиски мужчины получили новое развитие после того, как его автомобиль обнаружили припаркованным в лесу неподалеку от города Дюрен.

Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль сообщил, что к машине направили подразделение специального назначения. Спецназ тщательно обыскал автомобиль, однако самого подозреваемого там не оказалось.

По версии полиции, мужчина мог оставить автомобиль и скрыться пешком. В районе развернули поисковую операцию.

Ранее спецназ уже проводил обыск в доме подозреваемого в Гевельсберге. Как сообщил Ройль, там были обнаружены и изъяты нитрат калия и перхлорат калия — химические вещества, которые могут использоваться при изготовлении пиротехнических и взрывчатых составов.

Как атаковали электросети

Сам способ предполагаемых диверсий оказался весьма необычным. Возле энергетических объектов обнаруживали самодельные устройства, предназначенные для воздействия на высоковольтные линии. С их помощью в направлении проводов запускался электропроводящий материал, способный вызвать короткое замыкание.

Reuters сообщает, что в Бергхайме возле Кёльна в результате одной из атак были выведены из строя пять энергоблоков. Еще одно подозрительное устройство обнаружили возле подстанции в Дормагене.

Схожие эпизоды расследуются и в других регионах Германии, в том числе в Бранденбурге.

След ведет к «климатическому экстремизму»

В письмах автор объясняет свои действия борьбой против использования ископаемого топлива. По информации ARD, он утверждает, что производство электроэнергии из угля и других ископаемых источников является преступлением, и заявляет, что действовал самостоятельно.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что имеющиеся сведения указывают на возможный «климатический экстремизм».

Однако следствие пока не считает дело раскрытым. Правоохранительным органам предстоит установить, действительно ли разыскиваемый мужчина написал признательные письма и стоит за всеми перечисленными атаками, действовал ли он самостоятельно и связаны ли между собой происшествия на разных энергетических объектах.

Ситуация выглядит почти детективной: предполагаемый автор писем оставил полиции свое имя и адрес, затем исчез, а позднее его пустой автомобиль обнаружили в лесу. Теперь поиски 48-летнего подозреваемого продолжаются.