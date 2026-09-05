Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ракетами по электросетям: в Германии ищут подозреваемого в серии необычных диверсий 0 203

В мире
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Германии

В Германии развернута масштабная операция по поиску 48-летнего жителя города Гевельсберг в Северном Рейне — Вестфалии. Его имя стоит под двумя письмами, автор которых берет на себя ответственность за серию атак и попыток диверсий на объектах энергетической инфраструктуры страны.

Как сообщает ARD, разыскиваемый — гражданин Германии 1977 года рождения из города Гевельсберг в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Его имя стоит под двумя письмами, автор которых берет на себя ответственность за атаки на электросети. Причем автор указал свое полное имя и адрес.

Полиция относится к этим посланиям серьезно: в них содержатся подробности, связанные с происшествиями и представляющие интерес для следствия.

Машину нашли в лесу, подозреваемый исчез

Поиски мужчины получили новое развитие после того, как его автомобиль обнаружили припаркованным в лесу неподалеку от города Дюрен.

Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль сообщил, что к машине направили подразделение специального назначения. Спецназ тщательно обыскал автомобиль, однако самого подозреваемого там не оказалось.

По версии полиции, мужчина мог оставить автомобиль и скрыться пешком. В районе развернули поисковую операцию.

Ранее спецназ уже проводил обыск в доме подозреваемого в Гевельсберге. Как сообщил Ройль, там были обнаружены и изъяты нитрат калия и перхлорат калия — химические вещества, которые могут использоваться при изготовлении пиротехнических и взрывчатых составов.

Как атаковали электросети

Сам способ предполагаемых диверсий оказался весьма необычным. Возле энергетических объектов обнаруживали самодельные устройства, предназначенные для воздействия на высоковольтные линии. С их помощью в направлении проводов запускался электропроводящий материал, способный вызвать короткое замыкание.

Reuters сообщает, что в Бергхайме возле Кёльна в результате одной из атак были выведены из строя пять энергоблоков. Еще одно подозрительное устройство обнаружили возле подстанции в Дормагене.

Схожие эпизоды расследуются и в других регионах Германии, в том числе в Бранденбурге.

След ведет к «климатическому экстремизму»

В письмах автор объясняет свои действия борьбой против использования ископаемого топлива. По информации ARD, он утверждает, что производство электроэнергии из угля и других ископаемых источников является преступлением, и заявляет, что действовал самостоятельно.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что имеющиеся сведения указывают на возможный «климатический экстремизм».

Однако следствие пока не считает дело раскрытым. Правоохранительным органам предстоит установить, действительно ли разыскиваемый мужчина написал признательные письма и стоит за всеми перечисленными атаками, действовал ли он самостоятельно и связаны ли между собой происшествия на разных энергетических объектах.

Ситуация выглядит почти детективной: предполагаемый автор писем оставил полиции свое имя и адрес, затем исчез, а позднее его пустой автомобиль обнаружили в лесу. Теперь поиски 48-летнего подозреваемого продолжаются.

×
#полиция #следствие #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полиция Германии
Изображение к статье: Трамп а долларовой монете
Изображение к статье: Дрон
Изображение к статье: Разрушенный Непал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вышел трейлер постапокалиптического триллера «После удара»
Культура &
2
Изображение к статье: Тараканье молоко
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что собаку определенной породы лучше не заводить
Люблю!
Изображение к статье: Метрополитен отменил выставку Джона Гальяно из-за скандальных высказываний дизайнера
Культура &
Изображение к статье: Обнаружены новые виды карликовых гекконов на Мадагаскаре
В мире животных
Изображение к статье: Формула-1
Спорт
Изображение к статье: Вышел трейлер постапокалиптического триллера «После удара»
Культура &
2
Изображение к статье: Тараканье молоко
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что собаку определенной породы лучше не заводить
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео