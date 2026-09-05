В Берлине прошли митинги сторонников и противников решения властей ФРГ закрыть Русский дом науки и культуры на Фридрихштрассе. Германия связала это решение с атакой в аэропорту Лейпцига, ответственность за которую возложила на Москву.

Как передает корреспондент "Немецкой волны", перед Русским домом собрались около 500 человек, выступающих против его закрытия. Для участников установили сцену. Акцию организовали партия Сары Вагенкнехт, Коммунистическая партия Германии и НКО "Общество русско-немецкой дружбы".

Среди лозунгов протестующих - "остановить русофобский бред" и "прекратить агрессивную политику в отношении России".

Противники Русского дома

Неподалеку прошел митинг с требованием закрыть Русский дом. По данным корреспондента DW, в нем участвовало около 250 человек, среди которых много сторонников Украины.

На акции присутствовали представители партии "зеленых" и проукраинские активисты. На Фридрихштрассе они разместили символические коробки, в которые, по замыслу участников, сотрудники Русского дома должны складывать свои вещи.

В толпе были видны плакаты с надписями "Чемодан, вокзал, Москва" и "Нет кремлевской пропаганде!", сообщила "Немецкая волна".