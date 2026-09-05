Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Берлине митинговали за и против закрытия Русского дома 1 506

В мире
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Митинг

"Немецкая волна"

В Берлине прошли митинги сторонников и противников решения властей ФРГ закрыть Русский дом науки и культуры на Фридрихштрассе. Германия связала это решение с атакой в аэропорту Лейпцига, ответственность за которую возложила на Москву.

Как передает корреспондент "Немецкой волны", перед Русским домом собрались около 500 человек, выступающих против его закрытия. Для участников установили сцену. Акцию организовали партия Сары Вагенкнехт, Коммунистическая партия Германии и НКО "Общество русско-немецкой дружбы".

Среди лозунгов протестующих - "остановить русофобский бред" и "прекратить агрессивную политику в отношении России".

Противники Русского дома

Неподалеку прошел митинг с требованием закрыть Русский дом. По данным корреспондента DW, в нем участвовало около 250 человек, среди которых много сторонников Украины.

На акции присутствовали представители партии "зеленых" и проукраинские активисты. На Фридрихштрассе они разместили символические коробки, в которые, по замыслу участников, сотрудники Русского дома должны складывать свои вещи.

В толпе были видны плакаты с надписями "Чемодан, вокзал, Москва" и "Нет кремлевской пропаганде!", сообщила "Немецкая волна".

×
#Украина #Москва #митинг #дружба #Германия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стивен Уиткофф
Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: Авиасообщение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быт
Люблю!
Изображение к статье: Лига чемпионов
Спорт
Изображение к статье: Мебель
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему некоторые породы собак подвергаются купированию хвостов?
В мире животных
Изображение к статье: Что пить?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Печка
Дом и сад
Изображение к статье: Быт
Люблю!
Изображение к статье: Лига чемпионов
Спорт
Изображение к статье: Мебель
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео