Россия больше никогда не воплотит свой сценарий под названием "Киев за три дня", а вот сценарий "страны Балтии за три дня" может быть. Об этом журналистам рассказал командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди.

Мадяр, который произвел революцию в войне, перенеся ее на родину обычных россиян с помощью атак беспилотников, предостерег от недооценки противника.

"Киева за дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за три дня – я не уверен", - сказал военный.

Он объяснил это тем, что страны НАТО пока не готовы к современной войне с дронами и технологиями. А Россия тем временем безостановочно наращивает производство дронов, ракет и систем ПВО.

При этом, по прогнозам Мадяра, в ближайшие полгода россияне будут стараться нарастить количество ракет в ударах по Украине. Он назвал главную цель россиян - уничтожить инфраструктуру и сделать невозможным жизнь гражданских в мирных городах, передает информационное агентство УНИАН.