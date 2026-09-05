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Возьмет ли Россия страны Балтии за три дня: экспертный взгляд с Украины 6 1454

В мире
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роберт (Мадяр) Бровди

Россия больше никогда не воплотит свой сценарий под названием "Киев за три дня", а вот сценарий "страны Балтии за три дня" может быть. Об этом журналистам рассказал командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди.

Мадяр, который произвел революцию в войне, перенеся ее на родину обычных россиян с помощью атак беспилотников, предостерег от недооценки противника.

"Киева за дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за три дня – я не уверен", - сказал военный.

Он объяснил это тем, что страны НАТО пока не готовы к современной войне с дронами и технологиями. А Россия тем временем безостановочно наращивает производство дронов, ракет и систем ПВО.

При этом, по прогнозам Мадяра, в ближайшие полгода россияне будут стараться нарастить количество ракет в ударах по Украине. Он назвал главную цель россиян - уничтожить инфраструктуру и сделать невозможным жизнь гражданских в мирных городах, передает информационное агентство УНИАН.

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#НАТО #Украина #безопасность #технологии #дроны #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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