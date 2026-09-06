Как сообщил Белый дом, в ходе беседы с Путиным Уиткофф и Кушнер обсудили "конкретные планы" дальнейших шагов по прекращению войны в Украине, и теперь "с нетерпением ждут не менее продуктивных встреч" с Зеленским в Киеве.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным американские представители в лице cпецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера обсудили "конкретные планы" дальнейших шагов, направленных на прекращение войны в Украине, и эти планы должны быть обнародованы "в ближайшие недели". Об этом сообщил агентству AFP представитель Белого дома в ночь на воскресенье, 6 сентября. "Послы США с нетерпением ждут не менее продуктивных встреч, которые состоятся в Украине", - цитирует агентство слова своего источника в Вашингтоне.

Дональд Трамп также объявил о новой дипломатической инициативе по прекращению войны и заявил, что Уиткофф и его зять привезли с собой план "по прекращению войны", передает AFP. При этом глава Белого дома не уточнил, предусматривает ли этот план передачу России украинских территорий, а лишь сказал: "У нас есть идея для мира".

После визита в Москву Кушнер и Уиткофф впервые прибудут в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, самолет Boeing C-32A, на борту которого находятся спецпосланники США, приземлился в 01:30 по местному времени в аэропорту польского Жешува. Их Boeing из аэропорта "Внуково" направился на запад в обход Беларуси, после чего пересек воздушное пространство Латвии, Литвы и Польши. В столицу Украины они отправятся на поезде.

Москва: Путин провел "крайне откровенные" переговоры

В свою очередь в Москве прокомментировали, что Путин провел "крайне откровенные" переговоры, на которых американская делегация представила "несколько идей" о том, как можно положить конец войне в Украине. "Американские представители тщательно подготовились к этой поездке. Они не только выразили заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий, но и представили несколько идей о возможных путях к решению", - заявил российским журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон, - цитирует Ушакова агентство "Интерфакс". - Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок".

При этом, как пишет агентство РБК, российская сторона дала американцам свои оценки ходу военных действий в Украине, где были отмечены успехи российской армии и была выражена "уверенность в достижении поставленных целей". В свою очередь спецпосланники Трампа, по данным агентства, "обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве".

Зеленский: Готовы к содержательному разговору

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел телефонный разговор с прибывшими в РФ спецпосланниками президента США и объявил о готовности прекратить удары по Москве на ближайшие три дня. "План дипломатических мер на завтра в Киеве с участием американской команды утвержден. Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору", - сообщил в соцсетях Зеленский.