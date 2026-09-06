Новый раунд американского посредничества между Москвой и Киевом вряд ли приведет к быстрому прорыву. Так перспективы поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценили опрошенные RTVI эксперты.

Как сообщал bb.lv, Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели в Кремле более трех часов на переговорах с Владимиром Путиным. Американская сторона привезла в Москву предложение Дональда Трампа, касающееся возможного прекращения войны. Подробности документа публично не раскрывались.

После московских переговоров американские представители должны отправиться в Киев. Таким образом Вашингтон пытается выяснить, существует ли пространство для компромисса между позициями России и Украины.

Однако опрошенный RTVI бывший журналист Bloomberg и эксперт по геополитике Джон Вароли считает эту миссию практически обреченной на неудачу.

«Они не понимают, что происходит <…>. Визит Уиткоффа и Кушнера будет абсолютно безрезультатным», — заявил он.

По мнению Вароли, сейчас отсутствуют необходимые предпосылки для урегулирования при посредничестве США. Эксперт считает, что Москва оценивает ситуацию в свою пользу и потому не заинтересована в компромиссе на условиях, которые могут предложить американские посредники.

Вароли также прогнозирует, что Россия рассчитывает добиться военного результата «к весне или концу года». Он подверг критике оценки положения на фронте, распространенные, по его мнению, среди американских властей, разведывательного сообщества и СМИ. При этом эти заявления являются оценкой самого эксперта и не означают официальной позиции американской разведки.

Скептически перспективы миссии оценивает и политолог Дрексельского университета Сергей Костяев. В беседе с RTVI он заявил, что мирные инициативы Трампа сейчас не обладают тем влиянием, которое Вашингтон мог иметь на более ранних этапах войны.

По мнению Костяева, США лишились значительной части военно-экономических рычагов воздействия на Киев, связанных прежде всего с масштабными поставками американского оружия. Одновременно политолог не видит признаков того, что Москва в настоящий момент стремится как можно скорее прекратить боевые действия.

«Мы наблюдаем эскалацию. Поэтому я не думаю, что очередной визит Кушнера и Уиткоффа принесет какие-либо результаты. Абсолютно бессмысленная история», — сказал Костяев.

Более трех часов в Кремле

Нынешняя дипломатическая активность началась с продолжительной встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Перед встречей Путин признавал, что переговоры будут сложными. Трамп, в свою очередь, говорил, что его представители везут в Москву предложение, направленное на прекращение войны.

После более чем трехчасовой беседы стороны не объявили ни о соглашении, ни о принципиальном сближении позиций. Подробное содержание обсуждавшихся предложений также осталось закрытым.

Теперь внимание переключается на Киев, куда должны отправиться американские посредники. Именно после их переговоров с украинским руководством станет понятнее, удалось ли Вашингтону найти хотя бы точки для дальнейшего обсуждения.

Пока же оценки перспектив резко расходятся. Администрация Трампа продолжает дипломатические попытки добиться договоренности, тогда как опрошенные RTVI эксперты считают, что позиции Москвы и Киева остаются слишком далекими друг от друга для быстрого результата.

В этой ситуации московская встреча становится скорее очередной проверкой возможности переговоров, чем признаком приближающегося соглашения. А главным показателем ее результата будут уже не заявления участников, а то, появится ли после визитов Уиткоффа и Кушнера какой-либо конкретный план дальнейших действий.