В Кремле вечером 5 сентября завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более трех часов. Главной темой стало американское предложение о прекращении войны в Украине.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на российскую сторону, во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. После завершения переговоров Уиткофф и Кушнер покинули Кремль и направились в аэропорт Внуково.

Что привезли из Вашингтона

Еще в пятницу Дональд Трамп заявил журналистам, что его представители направляются в Москву с конкретным предложением.

— Они везут с собой предложение о прекращении войны, — сказал президент США.

Подробностей документа Трамп не раскрыл, отметив лишь, что речь идет не о наборе новых идей, а именно о предложении, призванном положить конец войне, продолжающейся более четырех лет.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу. Согласно данным отслеживания полетов, правительственный самолет США прилетел из Хельсинки, куда перед этим прибыл из Соединенных Штатов. В аэропорту американских представителей встретил Кирилл Дмитриев.

Как сообщало DPA, встречи с Путиным им пришлось ждать несколько часов. До переговоров он участвовал в открытии новой линии московского метро, дистанционно подключился к открытию нефтяного терминала в Сибири и провел другие мероприятия.

Перед началом переговоров Путин заявил, что разговор будет непростым и что он намерен изложить американским представителям свое видение ситуации на войне. При этом он подчеркнул, что Москва доверяет Уиткоффу и Кушнеру и ей «удобно работать» с ними.

В начале встречи Путин попросил передать Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. Американские представители, в свою очередь, передали ему приветствие от президента США.

Три дня без ударов по Киеву

Отдельной темой стала безопасность американской делегации во время ее поездки из Москвы в Киев.

Украина ранее объявила, что воздержится от воздушных ударов по Москве на время пребывания представителей США в России и Украине. Впоследствии Кремль сообщил о трехдневной паузе в российских ударах по Киеву.

По словам Путина, удары по украинской столице не наносились с полуночи 5 сентября, а просьба о временном прекращении атак поступила по официальным каналам.

Уиткофф поблагодарил за это решение, заявив, что оно позволит организовать поездку американской делегации в Киев.

Теперь — Киев

После Москвы Уиткофф и Кушнер должны отправиться в украинскую столицу. Визит запланирован на воскресенье, 6 сентября.

Это станет их первой поездкой в Киев в рамках нынешнего переговорного процесса. Москву представители Трампа посещали уже неоднократно. По данным Anadolu, субботняя встреча стала шестым раундом контактов Путина с американскими переговорщиками с начала посреднических усилий США.

До этого Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву в конце января и также встречались с Путиным в Кремле.

О конкретных результатах более чем трехчасовых переговоров вечером 5 сентября стороны пока подробно не сообщили. Поэтому главный вопрос остается открытым: что именно содержится в привезенном из Вашингтона предложении и удалось ли Москве и Вашингтону приблизить позиции перед предстоящими переговорами американских представителей в Киеве.