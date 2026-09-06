С ведущим кандидатом Ульрихом Зигмундом АдГ может впервые получить абсолютное большинство на земельных выборах. На формирование правительства в Саксонии-Ангальт повлияет и результат меньших партий.

В это воскресенье около 1,7 млн человек в федеральной земле Саксония-Анхальт приглашаются к участию в выборах. Во всех опросах партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) со своим главным кандидатом Ульрихом Зигмундом, набирая более 40 % голосов, заметно опережает ХДС, возглавляемую премьер-министром земли Свеном Шульце. Таким образом в Германии впервые возникают условия, когда региональная партия, которую земельное ведомство по защите конституции считает доказанно правоэкстремистской, получит ответственность за формирование правительства. Управление по защите конституции в Саксонии-Анхальт входит в структуру министерства внутренних дел земли, которым руководит ХДС.

Обстановка накалена. Интрига сохраняется: по данным политбарометра ZDF, незадолго до выборов в ландтаг 26 % опрошенных избирателей все ещё не определились.

Главный кандидат АдГ Ульрих Зигмунд заявил, что готов руководить правительством только при условии абсолютного большинства своей партии. Сумеет ли АдГ добиться такого абсолютного большинства мест в земельном парламенте в Магдебурге, зависит от результата меньших партий.

Чем больше партий преодолеют пятипроцентный барьер и войдут в ландтаг Магдебурга, тем меньше шансы АдГ на абсолютное большинство депутатских мандатов. Поэтому разные группы призвали избирателей голосовать тактически. АдГ, ХДС, Левая партия, СДПГ, СвДП и движение BSW критически относятся к таким рекомендациям. Лишь партия «Зелёные» поддерживает кампанию.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце из ХДС борется за сохранение своего поста. ХДС отвергает коалицию с АдГ. Партия федерального канцлера Фридриха Мерца могла бы сотрудничать со всеми остальными силами. Однако в решении партийного съезда ХДС закрепила так называемую оговорку о несовместимости, выступив также против «коалиций и похожих форм сотрудничества» с партией «Левая».

Избирательные участки работают до 18:00

Избирательные участки в Саксонии-Анхальт, в том числе в городах Магдебург и Галле, где проживает более 200 000 человек, работают с 8:00 до 18:00.

После 18:00 к голосованию допускаются только те избиратели, которые успели прийти на участок до истечения срока и, возможно, ждали в очереди.