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Девять месяцев со свиной почкой: экспериментальная пересадка помогла американцу дождаться человеческого органа 0 31

В мире
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пересадка свиной почки

ChatGPT

Американец Тим Эндрюс стал первым пациентом, для которого генетически модифицированная свиная почка фактически послужила «мостом» к последующей пересадке человеческого органа. С почкой животного он прожил 271 день, а затем смог дождаться подходящего донора.

Как сообщает The New York Times, 66-летний Эндрюс страдал от тяжелой почечной недостаточности, развившейся на фоне диабета и гипертонии. Мужчина регулярно проходил гемодиализ, однако процедуры сильно его изматывали. Ситуацию осложняли редкая группа крови и небольшие шансы быстро получить совместимый человеческий орган.

25 января 2025 года в Massachusetts General Hospital ему пересадили почку генетически модифицированной свиньи. Такие операции относятся к экспериментальному направлению ксенотрансплантации — использованию органов животных для лечения людей.

271 день без диализа

Свиная почка позволила Эндрюсу отказаться от диализа и проработала почти девять месяцев. В октябре 2025 года состояние органа начало ухудшаться: в кровеносных сосудах почки образовались тромбы. В ночь с 22 на 23 октября ее пришлось удалить.

После этого мужчина вновь вернулся к диализу. Однако уже в январе 2026 года ему сообщили, что найден подходящий человеческий донор. Пересадка прошла успешно.

Особенно важным для врачей оказался вопрос, не помешает ли предыдущая ксенотрансплантация последующей пересадке человеческого органа. Пока, по данным The New York Times, опасения не подтвердились: предыдущая свиная почка, судя по наблюдениям за Эндрюсом и еще одним пациентом, не вызвала иммунной реакции, которая сделала бы человеческую трансплантацию невозможной.

Зачем нужны свиные органы

Врачи рассматривают подобные операции прежде всего как возможный способ выиграть время для тяжелых пациентов, которые годами ожидают донорский орган.

По словам специалиста Massachusetts General Hospital Леонардо Риеллы, длительный диализ способен настолько ослабить пациентов, что некоторые из них становятся слишком больными для трансплантации или умирают, не дождавшись своей очереди.

Почки для экспериментальных операций производит биотехнологическая компания eGenesis. В рамках программы расширенного доступа FDA такие органы получили уже пять пациентов, для которых стандартные варианты лечения были крайне ограничены.

История Эндрюса важна именно как доказательство новой возможности: генетически модифицированная свиная почка потенциально может использоваться не обязательно как пожизненная замена человеческой, а как временный орган, позволяющий пациенту дождаться подходящего донора.

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#медицина
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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