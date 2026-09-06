На востоке Китая продолжается масштабная спасательная операция после мощного селевого потока, вызванного продолжительными ливнями, которые принес тайфун «Саудел». По последним данным Associated Press на 6 сентября, погибли как минимум три человека, девять по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Катастрофа произошла около четырех часов утра 5 сентября в поселке Гаопин уезда Суйчуань провинции Цзянси. Поток грязи и камней обрушился на деревню Минкэн, когда большинство жителей находились дома.

По первоначальным данным китайского агентства Xinhua, повреждены 12 жилых домов: восемь разрушены полностью, еще четыре получили повреждения.

Спасателям пришлось идти через горы

Работы осложнило то, что селевой поток повредил дорогу к деревне. Первая группа пожарных смогла попасть туда только обходным маршрутом через горы.

К вечеру 5 сентября на месте находились уже более 640 спасателей. Для поиска людей используются беспилотники, служебные собаки и специальные приборы обнаружения живых людей под завалами. К операции также привлекли специалистов с радаром для наблюдения за склонами — власти опасаются новых оползней.

Из непосредственно пострадавшего района первоначально эвакуировали 39 жителей, а в соседних опасных районах — более 5300 человек.

Тайфун принес несколько дней ливней

Причиной катастрофы стали не столько сильные ветры, сколько продолжительные осадки после прохождения «Саудела». Тайфун несколько раз выходил на китайское побережье, а 3 сентября достиг провинции Фуцзянь уже как тропический шторм. Его дождевые полосы затронули и соседний Цзянси.

В Суйчуане вода затопила населенные пункты, повредила дороги и нарушила работу коммунальной инфраструктуры. Власти даже предупреждали жителей о временном ухудшении качества исходной воды для водоснабжения из-за паводка.

Всего в провинции Цзянси последствия стихии затронули около 161 500 человек. Китайские власти повысили уровень реагирования на геологические бедствия и направили в регион дополнительные спасательные группы. На первоочередное восстановление дорог, гидротехнических сооружений, школ и больниц центральное правительство выделило 20 млн юаней — около 3 млн долларов.

Стихия затронула не только Цзянси. Associated Press сообщает еще о двух погибших в соседней провинции Хунань, где также произошли оползни и другие связанные с ливнями чрезвычайные ситуации.