Атака на аэропорт Лейпцига могла бы выглядеть «совсем иначе», если бы Москва действительно хотела ее устроить, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в подкасте Ungeskriptet немецкого блогера Бена Берндта.

Мы уже на всех уровнях заявляли, что не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией. Если бы мы действительно хотели что-то устроить в Лейпциге, это могло бы выглядеть совсем иначе, как вы прекрасно знаете. Но у нас нет ни малейшего намерения провоцировать население или правительство.

Нечаев добавил, что Россия рассматривает диверсию в аэропорту Лейпцина как «целенаправленную провокацию» и отвергает обвинения в своей причастности.

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с прикрепленной к нему взрывчаткой рядом с украинским транспортным самолетом «Антонов». Германия возложила ответственность за эту диверсию на Россию. 1 сентября ФРГ объявила об ответных мерах — закрытии генконсульства России в Бонне и «Русского дома» в Берлине, а также ужесточении контроля въезда россиян.

Немецкие следователи установили личности двух предполагаемых участников диверсии — это уроженец России с латвийским паспортом и белорус с российским паспортом. Они пока не задержаны.