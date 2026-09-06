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Извержение Анак-Кракатау парализовало авиасообщение в Джакарте 0 106

В мире
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вулкан Анак-Кракатау

В Индонезии резко усилилась активность вулкана Анак-Кракатау. Утром 6 сентября из-за мощного выброса вулканического пепла власти приостановили работу международного аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте: отменены или задержаны 209 рейсов. Столб пепла поднимался примерно до 15 километров и распространился над частями Явы и Суматры.

Извержение началось поздно вечером в пятницу и продолжало усиливаться в выходные. В пострадавших районах отменяют занятия в школах и выход рыбаков в море, жители жалуются на раздражение глаз из-за пепла. Власти рекомендуют людям оставаться в помещениях и использовать защитные маски. При этом индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям подчеркивает, что непосредственной угрозы цунами сейчас нет.

Это особенно примечательно из-за истории вулкана: Анак-Кракатау вырос на месте знаменитого Кракатау, а обрушение его склона в декабре 2018 года вызвало цунами, унесшее сотни жизней.

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#Индонезия #цунами
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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