Берлинская taz — одна из самых узнаваемых левых газет Германии — вышла с необычной первой полосой: Иоганна Вольфганга фон Гёте там крупным шрифтом послали по-русски и совершенно нецензурно.

Для немецкой прессы, где крепкие выражения нередко маскируют звездочками, ход получился вызывающим. Впрочем, для taz, давно известной любовью к провокационным обложкам и игре слов, подобный эпатаж вполне в характере.

Но шутка устроена несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Фраза на обложке отсылает к знаменитой немецкой комедии «Fack ju Göhte», вышедшей в 2013 году. Фильм стал огромным кассовым хитом и впоследствии превратился в трилогию. Для немецкой аудитории это название практически мгновенно узнаваемо.

«Fack ju Göhte» — намеренно исковерканное английское «Fuck you, Goethe». В центре сюжета — бывший заключенный Зеки Мюллер, который устраивается учителем в проблемный класс, первоначально преследуя совсем не педагогические цели: под школьным спортзалом спрятаны деньги, которые он хочет вернуть.

taz берет знакомую немецкому читателю шутку и доводит ее до предела — переводит на русский язык, причем уже без эвфемизмов.

Есть у обложки еще одна занятная деталь. Русская фраза построена грамматически неправильно: использован инфинитив «идти», тогда как обращение к конкретному человеку потребовало бы повелительного наклонения — «иди». Ошибка выглядит почти как намеренная калька иностранца, пытающегося ругаться по-русски.

И лишь внизу первой полосы становится понятен политический повод для всей этой лингвистической провокации: прекращение работы Гёте-института в России.

История началась 2 сентября, когда правительство Германии официально возложило на Россию ответственность за гибридную атаку, связанную с аэропортом Лейпциг/Галле. В числе ответных мер Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и прекращении деятельности Русского дома в Берлине в качестве культурного института. Германия также решила выслать направленных туда из России сотрудников.

Ответ Москвы последовал практически сразу. Уже 3 сентября президент Гёте-института Геше Йост заявила, что объявленные российской стороной меры означают прекращение работы организации в России.

«Это конец эпохи германо-российских культурных отношений», — так она охарактеризовала происходящее. Гёте-институт в Москве появился в 1992 году, затем открылось представительство в Петербурге, а в 2009 году — в Новосибирске.

Так дипломатический конфликт вокруг культурных центров неожиданно оказался на первой полосе немецкой газеты — причем на языке страны, закрывающей немецкий институт.

А taz удалось упаковать всю историю в одну грубую фразу: одновременно понятную русскому читателю и мгновенно узнаваемую для немца благодаря «Fack ju Göhte».