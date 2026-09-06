Страны НАТО впервые за историю альянса провели военные учения без участия США, сообщило издание Politico в субботу, 5 сентября. Ежегодные маневры Northern Viking проходили с 21 августа по 4 сентября у берегов Исландии, их участники отрабатывали обнаружение и уничтожение российских подводных лодок.

Министерство обороны США и Белый дом пока не прокомментировали ситуацию. В нынешнем году к учениям были привлечены, в частности, самолеты-разведчики ВВС Германии, бельгийские истребители и канадские военные корабли. Ранее Соединенные Штаты руководили этими маневрами на протяжении нескольких десятилетий, а в этом году - лишь помогли с планированием и возвели новые объекты на военной части аэропорта Кеблавик.

"Такие учения - то, на чем строится постоянное присутствие в Северной Атлантике", - подчеркнул официальный представитель Североатлантического альянса Тимоти Пьетрак. "Это доказательство того, что НАТО готова защищать каждый дюйм союзной территории и действовать там, где этого требует безопасность альянса", - добавил он.

США пересматривают вопрос о военном контингенте в Европе

В мае главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич, рассказал, что "в долгосрочной перспективе" - в свете наращивания европейских военных сил - стоит ожидать переброса американских войск в другие регионы мира. Он отметил, что речь идет о многолетнем процессе.

В июле заместитель министра обороны США по военно-политическим делам Элбридж Колби объявил, что Пентагон пересматривает вопрос о военном контингенте США в Европе. В результате этой меры "НАТО будет быстро и неотвратимо двигаться в направлении Европы, которая берет на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием неядерных вооружений", указал Колби.