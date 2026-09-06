Немецкая полиция продолжает поиски 48-летнего Даниэля В., которого подозревают в серии атак и попыток атак на энергетическую инфраструктуру Германии. Мужчина остается на свободе, а розыск приобрел европейский масштаб. По последней версии следствия, после того как подозреваемый бросил свой автомобиль, он мог пересесть на велосипед.

Новая информация появилась 6 сентября: полиция предполагает, что Даниэль В. может передвигаться на велосипеде Trenoli Tazio Sportivo. Правоохранители рассчитывают, что эта деталь поможет свидетелям узнать разыскиваемого.

Автодом нашли — хозяина нет

Ранее следователи искали необычный грузовик с высоким кузовом, переоборудованный под жилой автомобиль. Машину обнаружили 4 сентября в районе Хамбахского леса неподалеку от Нидерцира, между Ахеном и Кёльном.

К операции привлекли спецназ. Однако внутри автомобиля Даниэля В. не оказалось. После этого полиция прочесывала окрестности, в том числе с собаками, но подозреваемому удалось скрыться.

Поиски продолжаются. Немецкие СМИ сообщают, что ориентировка на мужчину распространена за пределами Германии.

Сам подписался полным именем

На след подозреваемого полиция вышла после появления рукописных писем, отправленных в редакции СМИ. Их автор взял на себя ответственность за нападения на энергетические объекты и указал собственное имя.

По данным WDR, Даниэль В. — 48-летний житель Гевельсберга в Северном Рейне — Вестфалии. Полиция официально объявила его в розыск 5 сентября.

Следователей заинтересовало содержание посланий: в них приводились технические подробности, которые, по мнению полиции, могли быть известны человеку, причастному к подготовке атак.

При обыске жилища подозреваемого были обнаружены вещества и предметы, которые теперь изучают следователи. Самого хозяина дома там уже не было.

При этом полиция пока не утверждает, что именно Даниэль В. лично совершил все атаки. Следствию еще предстоит установить его роль и выяснить, действовал ли он один.

Самодельные установки против электросетей

Серия происшествий началась 1 сентября. В районе подстанции Турнов-Прейлак в Бранденбурге были обнаружены самодельные пусковые устройства. Они предназначались для забрасывания токопроводящего материала на высоковольтные линии и создания короткого замыкания.

В тот же день похожая атака произошла возле Бергхайма в Северном Рейне — Вестфалии. Впоследствии подозрительные устройства обнаруживали и возле других объектов энергетической инфраструктуры.

Особенность этих атак в их сравнительной технической простоте: речь идет не о кибервзломе энергосистемы, а о физическом воздействии на линии электропередачи с помощью самодельных устройств.

Мотив — борьба с ископаемым топливом?

В письмах автор объяснял свои действия борьбой против энергетики, основанной на ископаемом топливе. Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт говорил в связи с расследованием о возможном климатическом экстремизме.

Таким образом, версия о российской диверсии или иностранной спецслужбе, которая могла возникнуть после первых сообщений об атаках на немецкую энергетику, пока не получила подтверждения. Следствие сосредоточилось на человеке, который, судя по письмам, объясняет свои действия радикальными экологическими мотивами.

И теперь у немецкой полиции весьма необычная задача: найти предполагаемого диверсанта, который сначала оставил свой автодом в лесу, а затем, возможно, продолжил бегство на велосипеде.