В связи с утечками секретной информации в СМИ о сокращении американских запасов боеприпасов власти США подвергли проверке на полиграфе около 50 сотрудников комитета начальников штабов Вооруженных сил, пишет NYT.

Около 50 сотрудников Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США прошли принудительную проверку на полиграфе в связи с утечками секретной информации в СМИ "о войне с Ираном и сокращении запасов боеприпасов у американских военных", сообщила газета The New York Times (NYT) в субботу, 5 сентября.

"Проверка на полиграфе была проведена в августе после шквала новостных сообщений о сокращении запасов важнейших боеприпасов, включая дальнобойные ракеты большой дальности и ракеты для ЗРК Patriot", - уточняют в публикации. Целью такой "демонстрации силы" американских властей, по данным NYT, "по-видимому, была направлена ​​не только на выявление тех, кто мог поделиться информацией, но и на запугивание тех, кто мог бы сделать это в будущем".

Издание называет такую проверку "беспрецедентным масштабом расследования", она коснулась "офицеров и гражданских служащих" штаба. В истории США массовые проверки на полиграфе среди высших военных чинов прежде не проводились. В Объединенном штабе ВС США работают от 1500 до 2000 офицеров и должностных лиц, которые координируют операции, политику и планы ведения военных действий по всему миру, уточняет газета.

NYT: Трамп требовал активного поиска источников, "паранойю" создавал Хегсет

Как пишет далее The New York Times, ранее президент США Дональд Трамп оказывал давление на должностных лиц своей администрации, требуя от них активного поиска тех, кто сливает информацию. Он назвал "изменой" освещение в СМИ критики действий США на войны в Иране и нехватки боеприпасов.

"Утечки информации усилили атмосферу глубокого недоверия и паранойи внутри Пентагона, которую, по словам нынешних и бывших чиновников, подогревал министр обороны Пит Хегсет", - отмечает NYT, напоминая, что нынешний глава Минобороны за время своего пребывания в должности отстранил от должности или заблокировал повышение по службе "по меньшей мере 80 генералов, адмиралов и других должностных лиц".

СМИ: Главу комитета проверке не подвергли

Вслед за The New York Times о широкомасштабном использовании детекторов лжи заявил и американский телеканал CBS News, добавив при этом, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн тестированию не подвергался. Оба СМИ ссылались на неназванных официальных лиц.

Отвечая на вопрос агентства AFP, пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отказался комментировать "внутренние кадровые или следственные вопросы", но заявил, что ведомство "крайне серьезно относится ко всем утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, и проводит соответствующие расследования".