Мировая демографическая пирамида достигла исторического перелома: впервые число людей в возрасте 65 лет и старше превысило количество детей младше пяти лет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на новые оценки Бюро переписи населения США.

Причем демографический рубеж был пройден раньше, чем предполагали некоторые прежние прогнозы. За этим стоят сразу два глобальных процесса: люди живут дольше, а детей рождается все меньше.

Еще сравнительно недавно население планеты быстро увеличивалось прежде всего благодаря высокой рождаемости. Теперь ситуация меняется. Все больше государств сталкиваются не с избытком молодых людей, а с нехваткой новых поколений, способных заменить старшие.

Детей становится меньше

Один из главных показателей — суммарный коэффициент рождаемости. Для простого воспроизводства населения обычно требуется около 2,1 ребенка на одну женщину. Однако все больше стран оказываются ниже этой отметки.

По данным, которые приводит Axios, сейчас уже около 71% населения Земли живет в странах с рождаемостью не выше уровня простого воспроизводства. Еще десять лет назад доля населения таких стран составляла примерно 45%.

Причем низкая рождаемость давно перестала быть исключительно европейской или японской проблемой. В число стран с показателями ниже уровня воспроизводства вошли крупнейшие государства Азии и Латинской Америки.

Особенно заметны перемены в Китае, где после десятилетий политики ограничения рождаемости власти теперь, напротив, пытаются убедить семьи заводить больше детей. С низкой рождаемостью сталкиваются также Индия, Бангладеш, Мексика и Вьетнам.

Два миллиарда пожилых

Одновременно человечество становится значительно долговечнее. Улучшение медицины, санитарных условий и качества жизни позволило миллионам людей доживать до возраста, который еще несколько поколений назад считался исключительным.

По прогнозам Бюро переписи населения США, количество людей старше 65 лет может увеличиться примерно с нынешних 852 миллионов до двух миллиардов к 2060 году.

Это означает, что пожилые люди будут составлять все более значительную часть населения планеты.

Особенно быстро старение идет в Восточной Азии и Европе. Япония уже много лет остается одним из наиболее ярких примеров общества с высокой долей пожилых граждан. Южная Корея одновременно столкнулась с чрезвычайно низкой рождаемостью. Китай также быстро приближается к ситуации, когда сокращение населения трудоспособного возраста станет одним из важнейших экономических факторов.

Кто будет работать и платить пенсии?

Последствия демографического переворота могут оказаться огромными. Пенсионные системы большинства стран создавались в условиях, когда работающих людей было значительно больше, чем пенсионеров.

Теперь это соотношение меняется.

Меньшему числу работников придется обеспечивать экономику, платить налоги и финансировать пенсии и медицинскую помощь растущему числу пожилых людей. Государствам придется решать, повышать ли пенсионный возраст, увеличивать налоги, привлекать мигрантов или стимулировать рождаемость.

Изменится и рынок труда. Дефицит работников может ускорить автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта. Одновременно работодателям придется активнее удерживать сотрудников старшего возраста.

Изменится даже то, на что люди тратят деньги

Старение населения способно изменить целые отрасли экономики. Спрос будет расти на медицину, лекарства, уход за пожилыми, реабилитацию и жилье, приспособленное для людей старшего возраста.

Напротив, в странах с особенно низкой рождаемостью может сокращаться потребность в детских садах и школах. Некоторые государства уже сталкиваются с закрытием учебных заведений из-за нехватки детей.

Меняется даже структура городов: вместо строительства новых школ властям приходится думать о медицинских учреждениях, доступном общественном транспорте и инфраструктуре для пожилых.

Мир входит в совершенно новую эпоху

Демографический перелом не означает, что население Земли немедленно начнет резко сокращаться. В некоторых регионах, прежде всего в Африке, население остается очень молодым и продолжает быстро расти.

Поэтому XXI век может столкнуться с необычным демографическим контрастом: одни государства будут искать работников и пытаться убедить граждан заводить больше детей, тогда как другие продолжат справляться с быстрым ростом молодого населения.

Но общий мировой тренд уже меняется. На планете впервые стало больше людей старше 65 лет, чем детей младше пяти.

И это не просто любопытная статистическая отметка. Фактически человечество входит в эпоху, когда одной из главных экономических и социальных проблем станет уже не быстрый рост населения, а его старение.