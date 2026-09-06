Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп покрасил волосы и сделал новую укладку - кому хочет понравиться? 0 189

В мире
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп

Президент США Дональд Трамп поменял свою прическу и цвет своих волос: с зачеса вперед на зачес вбок, с рыжего цвета на каштановый.

В пятницу, 4 сентября 2026 года, во время прибытия на самолете Air Force One в Нью-Джерси, Трамп продемонстрировал новый образ.

Вместо привычного фирменного золотисто-светлого (рыжеватого) оттенка его волосы стали заметно темнее — практически каштановыми (брюнет).

Его традиционный зачес выглядел более плоским и слегка растрепанным, а пробор был перенесен на противоположную сторону (зачес вбок).

Официальных комментариев от Белого дома по поводу причин смены стиля не поступало, однако новый образ президента уже вызвал бурное обсуждение и массу шуток в социальных сетях: : кто-то отметил, что конец лета — это естественное время для перехода из блонда в брюнет, а писательница Энни Ламотт вообще сравнила новый вид Трампа с молодым Пирсом Броснаном.

Пока неизвестно, это долгосрочное изменение имиджа или разовый эксперимент.

Примечательно, что это произошло всего через два дня после того, как Трамп в очередной раз публично опроверг слухи о том, что он носит парик.

×
#президент #Дональд Трамп #образ жизни #социальные сети #стиль #новости #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пересадка свиной почки
Изображение к статье: спасенная женщина
Изображение к статье: Война в Украине: Уиткофф, Кушнер, Путин
Изображение к статье: аэропорт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осенний уход за розами: как избежать распространенных ошибок
Дом и сад
Изображение к статье: Как выбрать саженцы винограда для посадки
Дом и сад
Изображение к статье: Даниэль В.
В мире
Изображение к статье: Как правильно хранить остатки удобрений зимой: советы для начинающих
Дом и сад
Изображение к статье: Мерц
Политика
6
Изображение к статье: Египетская телеведущая Сара Халифа
ЧП и криминал
Изображение к статье: Осенний уход за розами: как избежать распространенных ошибок
Дом и сад
Изображение к статье: Как выбрать саженцы винограда для посадки
Дом и сад
Изображение к статье: Даниэль В.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео