Президент США Дональд Трамп поменял свою прическу и цвет своих волос: с зачеса вперед на зачес вбок, с рыжего цвета на каштановый.

В пятницу, 4 сентября 2026 года, во время прибытия на самолете Air Force One в Нью-Джерси, Трамп продемонстрировал новый образ.

Вместо привычного фирменного золотисто-светлого (рыжеватого) оттенка его волосы стали заметно темнее — практически каштановыми (брюнет).

Его традиционный зачес выглядел более плоским и слегка растрепанным, а пробор был перенесен на противоположную сторону (зачес вбок).

Официальных комментариев от Белого дома по поводу причин смены стиля не поступало, однако новый образ президента уже вызвал бурное обсуждение и массу шуток в социальных сетях: : кто-то отметил, что конец лета — это естественное время для перехода из блонда в брюнет, а писательница Энни Ламотт вообще сравнила новый вид Трампа с молодым Пирсом Броснаном.

Пока неизвестно, это долгосрочное изменение имиджа или разовый эксперимент.

Примечательно, что это произошло всего через два дня после того, как Трамп в очередной раз публично опроверг слухи о том, что он носит парик.