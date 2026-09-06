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В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома 0 105

В мире
Дата публикации: 06.09.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: спасенная женщина

В Непале спасатели обнаружили живой 64-летнюю женщину. Чандика Кумари Шрестха провела 10 дней под завалами дома после наводнения. Ее нашли без сознания на верхнем этаже четырехэтажного здания, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на вооруженную полицию Непала.

Женщину обнаружили в Бетравати, в районе Нувакот. Спасатели эвакуировали ее вертолетом на военную базу армии Непала, где ей оказали медицинскую помощь.

Одновременно канцелярия премьер-министра Непала сообщила в социальных сетях, что спасатели обнаружили на объекте гидроэнергетического проекта «Тришули» еще одного живого человека - мужчину китайского происхождения, который стал третьим спасенным в тоннеле строящейся ГЭС.

По данным армии Непала, мужчину вытащили из тоннеля длиной 225 метров и эвакуировали на вертолете военнослужащие Непала, работавшие вместе с южнокорейскими экспертами по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По последним данным, число погибших в результате наводнения в Непале превысило 1300 человек.

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#спасатели #Непал #Южная Корея #наводнение #стихийное бедствие #Китай
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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