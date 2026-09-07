Привычная со школы карта мира может постепенно измениться. Генеральная Ассамблея ООН 4 сентября поддержала резолюцию, призывающую использовать картографические проекции, которые точнее передают реальные размеры континентов.

За документ проголосовали 164 государства. США выступили против, еще шесть стран — Эстония, Грузия, Литва, Молдова, Сербия и Украина — воздержались.

Речь, однако, не идет о запрете привычных карт. Резолюция носит рекомендательный характер: ООН предлагает государствам, международным организациям и собственным структурам активнее использовать карты, на которых площади стран и континентов показаны без сильных искажений.

Почему привычная карта «обманывает»

Одна из самых распространенных карт мира основана на проекции Меркатора, разработанной фламандским картографом Герардом Меркатором еще в XVI веке.

Она оказалась чрезвычайно удобной для мореплавания, поскольку хорошо сохраняет направления и углы. Но у нее есть существенный недостаток: чем дальше территория находится от экватора, тем сильнее увеличивается ее изображение.

Из-за этого Россия, Канада, Европа и особенно Гренландия выглядят непропорционально большими. Территории возле экватора, прежде всего Африка и Южная Америка, на их фоне кажутся меньше, чем должны.

Самый известный пример — Гренландия. На некоторых привычных картах она выглядит почти сопоставимой с Африкой. В действительности площадь Африки составляет около 30,3 млн квадратных километров — она примерно в 14 раз больше Гренландии.

Как будет выглядеть новая карта

Одной из альтернатив является проекция Equal Earth, созданная в 2018 году. Ее главное отличие — сохранение правильного соотношения площадей.

На такой карте Африка выглядит гораздо внушительнее, чем на карте Меркатора. Более заметными становятся Южная Америка, Индия и другие территории, расположенные ближе к экватору. А Гренландия, Канада, Россия и европейские страны визуально уменьшаются.

Разумеется, реальные размеры государств не меняются. Меняется только способ изображения поверхности Земли на плоскости.

Причем создать абсолютно точную плоскую карту невозможно в принципе. Земной шар приходится «разворачивать» на плоскость, поэтому любая проекция неизбежно искажает либо площади, либо формы, либо расстояния и направления.

Почему вопрос подняла Африка

Инициатива получила название Correct the Map — «Исправить карту». Проект резолюции внесло Того от имени африканской группы при поддержке Африканского союза.

Сторонники инициативы считают, что дело не только в географии. Карты влияют на то, как люди воспринимают размеры и значение разных частей света. По их мнению, многовековое господство проекции Меркатора визуально преуменьшало Африку и одновременно увеличивало Европу и другие северные территории.

Как сообщает испанское агентство EFE, министр иностранных дел Того Робер Дюссе подчеркнул, что речь идет о необходимости более справедливого изображения мира.

США оказались против

Примечательно, что США стали единственной страной, проголосовавшей против резолюции.

Американская делегация подвергла критике политическую составляющую инициативы, связав ее с концепциями исторической и «когнитивной» справедливости.

Франция, напротив, поддержала идею пересмотра привычной картографии. Как пишет Le Monde, Париж уже объявил о переходе в официальной картографии от проекции Меркатора к равновеликой проекции Eckert IV, которая также значительно точнее передает соотношение площадей.

Придется ли менять школьные карты?

Немедленной замены всех атласов и карт не произойдет. Решение Генеральной Ассамблеи не обязывает страны отказываться от Меркатора.

Однако резолюция может ускорить процесс, который уже идет среди картографов, ученых и международных организаций. Равновеликие проекции могут все чаще использоваться в документах ООН, государственных учреждениях, СМИ и образовательных материалах.

Поэтому карта мира, которую будут видеть следующие поколения школьников, действительно может заметно отличаться от той, к которой привыкли сегодня. Африка на ней станет значительно крупнее, Гренландия — гораздо меньше, а привычные представления о размерах некоторых стран и континентов придется пересмотреть.