79-летняя актриса открыто поддерживает Палестину на фоне войны в Газе и признаёт, что её активизм сказывается на карьере. Эти слова прозвучали после того, как ряд артистов защитили Марка Руффало, ставшего целью кампании по очернению.

Сьюзан Сарандон рассказала, что её поддержка Палестины лишила её ролей в кино и что часть индустрии продолжает сторониться её из‑за активистской позиции.

79‑летняя американская актриса на Венецианском кинофестивале рассказала, как её позиция в отношении действий Израиля в Газе сказалась на работе: «С точки зрения властных структур у меня совсем недавно отобрали несколько фильмов, потому что есть агентства, которые до сих пор говорят людям меня не нанимать».

Обладательница «Оскара» отметила, что, несмотря на потерю ролей, она считает, что «повестка полностью изменилась в отношении исторического значения Палестины и связей сионистов с Америкой в нашей политике».

Она добавила: «Для людей это стало серьёзным откровением — насколько много денег Соединённые Штаты направляют Израилю, никто по‑настоящему этого не понимал».

Недавние опросы общественного мнения показывают заметное ослабление поддержки Израиля в США с начала войны в Газе в 2023 году. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, отношение американцев и к народу Израиля, и к израильскому правительству становится всё более негативным, а палестинцев они теперь оценивают почти столь же благосклонно, как и израильтян.

Сарандон участвовала в пресс-конференции, посвящённой её новой картине The Echo Chamber, и поблагодарила режиссёра Андреа Паллаоро за то, что он «не прислушался к предупреждениям» тех, кто выступал против её дальнейшей работы в кино.

Ветеран Голливуда, звезда фильмов The Rocky Horror Picture Show, Thelma & Louise и Dead Man Walking, Сарандон остаётся одной из самых громких голосов в поддержку Палестины в Голливуде. Наряду с такими актёрами, как Хоакин Феникс, Хавьер Бардем и Марк Руффало, она была лишена контракта с агентством талантов UTA в 2023 году после высказываний, которые она сделала на про-палестинских митингах спустя месяц после нападения ХАМАС на Израиль.

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Её слова ложатся на благодатную почву растущих опасений по поводу негласных «чёрных списков» в Голливуде и перекликаются с замечаниями Джорджа Клуни, который встал на защиту Марка Руффало после обвинений в антисемитизме.

Выступая на Венецианском кинофестивале, где он получил «Золотого льва» за карьерные достижения, Клуни отстаивал право Руффало критиковать предполагаемую сделку по поглощению Warner Bros Discovery студией Paramount на сумму 111 млрд долларов.

«Меня тревожит, когда крупная компания поглощает другую компанию, — сказал Клуни. — Я всегда беспокоюсь, когда происходит консолидация больших корпораций, потому что это означает, что очень многие люди лишатся работы».

Он продолжил: «Я поддерживаю право Марка Руффало свободно высказываться. Мы не собираемся запрещать речь. Я верю в свободу слова, даже когда полностью с ней не согласен. Это важно, верно? Это часть того, как работает демократия».

Он добавил: «Сегодня вечером в этом зале будут люди, которые не согласятся практически ни с одним моим словом или тем, за что я выступаю. И это нормально. Так всё и должно быть. Мы должны спорить, обсуждать и приходить к выводам, исходя из той информации, которую получаем… Я всегда буду поддерживать право Марка Руффало говорить свободно. Он мне нравится. Он порядочный человек».

Руффало ранее выражал обеспокоенность планируемым объединением студий и его возможными последствиями для Голливуда, а также направил критику в адрес семьи, контролирующей Paramount. Генеральный директор компании Дэвид Эллисон — сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона. Руффало обвинил семью Эллисон в причастности к «геноциду» палестинцев, заявив, что их состояние «построено на апартхейдной системе угнетения, подпитываемой Oracle».

Актёр обратил внимание на связи Oracle с израильскими военными, и его заявления вызвали резкую реакцию со стороны Paramount, которая обвинила его в использовании антисемитских клише.

Руффало отверг эти обвинения, а более 170 еврейских деятелей культуры, учёных и общественных фигур вскоре подписали открытое письмо в его поддержку, предостерегая от попыток заглушить критику Израиля или предполагаемого слияния.

Открытое письмо под названием «Хватит!», под которым стоят подписи Джоэла Коэна, Хоакина Феникса, Иланы Глейзер, Тодда Хейнса, Ханны Эйнбиндер и других, гласит: «Мы — еврейские художники, писатели, работники творческих индустрий, религиозные лидеры и мыслители, и в ответ на возмутительную кампанию по очернению нашего уважаемого коллеги Марка Руффало хотим донести до мира простое сообщение: хватит!».

«Хватит ложно и опасно использовать обвинения в антисемитизме против тех, кто достаточно смел, чтобы указать на очевидное: нападение на палестинский народ и наступление на наши свободы внутри страны глубоко взаимосвязаны, и нет ничего антисемитского в том, чтобы признавать этот факт».

В письме отмечается, что предлагаемое слияние Paramount и Warner Bros Discovery «уничтожит тысячи и тысячи рабочих мест» и «ещё больше укрепит олигархический контроль над нашими СМИ» как часть «более широкого проекта технологически управляемого доминирования».

«Ларри Эллисон и его партнёры никогда не стеснялись громко заявлять о своих целях — и сами напрямую связывали их с поддержкой продолжающихся разрушительных действий в отношении палестинцев и заглушением голосов критиков этих ужасов», — говорится в письме.

В заключение авторы письма заявляют, что они «с гордостью стоят рядом с Марком Руффало и со всеми порядочными людьми, которые мужественно поднимаются и говорят правду в лицо власти».