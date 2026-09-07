По данным dpa, глава дипломатии ЕС Кая Каллас "в последнюю минуту" отменила запланированное на сегодня представление экспертной группы по вопросам обороны, поскольку против создания выступили правительства ФРГ и Италии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас "в последнюю минуту" отменила запланированное на понедельник, 7 сентября, создание экспертной группы по укреплению европейской оборонной политики из-за сопротивления со стороны представителей ряда правительств. "Некоторые государства-члены сочли, что на данный момент это не является правильным шагом", - пояснил агентству dpa поздно вечером 6 сентября один из чиновников Евросоюза в Брюсселе. После переговоров с министрами обороны стран ЕС было решено не продолжать реализацию конкретно этой инициативы, уточнил он.

По информации агентства, ранее против создания экспертной группы выступили, в частности, правительства Германии и Италии. Эта группа должна была под руководством Каллас разработать предложения о том, как быстрее и эффективнее устранить пробелы в военном потенциале Европы, и представить отчет с конкретными рекомендациями. В состав группы планировалось включить ведущих политических и военных представителей нескольких стран ЕС, а также Великобритании и Украины. Их должны были представить утром 7 сентября на стартовом мероприятии.

Спор о компетенциях в военном планировании

В качестве возможной причины отказа Германии от создания экспертной группы называют критическое отношение Берлина лично к главе внешнеполитической службы ЕС, пишет dpa. В вопросах оборонной политики власти ФРГ склонны опираться на процессы планирования в НАТО, а в настоящее время они также выступают за слияние значительной части курируемой Каллас Службы внешних связей ЕС с Еврокомиссией.

Между тем европейское ведомство намерено изучить новые возможности сотрудничества со странами Евросоюза по теме оборонной политики. "Диагноз остался прежним: Европа должна быстрее продвигаться в области обороны, - подчеркнул источник агентства. - Мы не хотим через несколько лет оглянуться назад и констатировать, что Европа была настолько сосредоточена на том, где она должна оказаться в 2035 году, что упустила возможность сделать то, что было необходимо в 2027-м".

К укреплению обороны Европы собирались активно привлечь Украину

Как объявляла глава европейской дипломатии 1 сентября по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском Уиклоу, Украину привлекут к поиску решений для укрепления оборонных возможностей Европы. Киев должен был войти "в новую группу высокого уровня" вместе с высокопоставленными политиками и военными из стран Евросоюза и Великобритании.

В тот день корреспондентка DW спросила Каю Каллас, кто именно будет представлять Украину в новой группе, напомнив, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров был привлечен Италией в качестве консультанта по вопросам обороны. В ответ на это еврочиновница не назвала украинского представителя или представителей, подчеркнув, что полный состав группы будет представлен 7 сентября.

Верховная представительница ЕС также напомнила, что большинство стран Евросоюза одновременно являются членами НАТО, однако в оборонных возможностях альянса сохраняются пробелы, которые европейским странам необходимо восполнить. При этом, по ее словам, Европа до сих пор действовала слишком медленно, несмотря на растущий уровень угроз. "Именно поэтому мы также включаем в нее Украину, поскольку у нее большой опыт", - пояснила Кая Каллас, назвав Киев "мировым лидером в области инноваций на поле боя".