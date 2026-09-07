Евросоюз намерен значительно расширить инвестиции в Гренландию, направив средства в добычу полезных ископаемых, спутниковую связь и «зеленую» энергетику. Решение принимается на фоне продолжающихся заявлений президента США Дональда Трампа о желании установить контроль над островом.

Европейский союз готовится объявить о существенном увеличении инвестиций в Гренландию. Ожидается, что соответствующее заявление председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделает во время визита на автономную территорию Дании.

Новый пакет финансирования охватит сразу несколько стратегически важных направлений. Средства планируется направить на развитие добычи полезных ископаемых, спутниковой связи и проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Накануне объявления фон дер Ляйен пообещала, что объем поддержки будет «значительным», однако конкретную сумму пока не назвала.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил, что остров заинтересован в укреплении сотрудничества с Евросоюзом и рассчитывает на развитие партнерских отношений.

Решение ЕС имеет не только экономическое, но и политическое значение. Оно принимается на фоне продолжающихся заявлений президента США Дональда Трампа, который в этом году неоднократно говорил о необходимости установить американский контроль над Гренландией. Дания и власти самого острова последовательно отвергают подобные предложения.

Интерес к Гренландии в последние годы заметно усилился. Потепление климата облегчает доступ к богатым запасам полезных ископаемых и открывает новые арктические морские маршруты, что делает остров все более важным с экономической и геополитической точек зрения.

Хотя Гренландия вышла из состава Европейского сообщества еще в 1985 году, связи с Евросоюзом сохранились. ЕС продолжает финансировать различные проекты на острове, прежде всего в сфере рыболовства и образования.

Теперь Брюссель намерен не только увеличить объем поддержки, но и расширить круг отраслей, которые смогут рассчитывать на европейское финансирование.

Таким образом, предстоящий пакет инвестиций должен стать одновременно инструментом экономического сотрудничества и сигналом о том, что Евросоюз намерен укреплять свое присутствие в стратегически важном арктическом регионе.