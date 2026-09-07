Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась от создания новой группы высокого уровня по вопросам обороны после возражений ряда стран Евросоюза. По данным Politico, решение стало очередным свидетельством сложных переговоров вокруг будущей роли внешнеполитической службы ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась от планов создать новую группу высокого уровня по вопросам европейской обороны. Как сообщает Politico, инициатива была снята с повестки после того, как против нее выступили некоторые государства — члены ЕС.

Предполагалось, что в группу войдут бывшие политики и военные руководители, которые должны были подготовить предложения по ускоренному укреплению обороноспособности Евросоюза и устранению существующих слабых мест.

Однако, по информации издания, идея не получила достаточной поддержки среди стран ЕС. Один из европейских чиновников сообщил, что после обсуждений с министрами было решено отказаться от проекта и искать другие форматы взаимодействия с государствами-членами.

По словам источника, некоторые столицы посчитали, что сейчас создание еще одной консультативной структуры не является оптимальным решением.

По данным Politico, эта ситуация развивается на фоне более широких разногласий вокруг реформы Европейской службы внешних связей (EEAS). Каллас, как утверждает издание, выступает против отдельных элементов франко-германских предложений, несмотря на то что официально они должны усилить роль главы европейской дипломатии.

Издание отмечает, что часть европейских дипломатов опасается: предлагаемая реформа может привести к усилению влияния Еврокомиссии на внешнюю политику ЕС.

Важно отметить, что речь идет не об отказе Евросоюза от сотрудничества в сфере обороны, а лишь об отмене одной из инициатив по выработке рекомендаций. Обсуждение вопросов укрепления европейской обороны продолжается и в других форматах.

Презентация новой группы должна была состояться в понедельник в брюссельской библиотеке Solvay. Ожидалось участие около 150 представителей институтов ЕС, НАТО, аналитических центров и академического сообщества, однако мероприятие в запланированном виде не состоится.

Таким образом, отказ от инициативы стал для Каи Каллас заметной политической неудачей и показал, что даже внутри Евросоюза поиск общего подхода к вопросам безопасности и реформы внешнеполитических институтов остается непростой задачей.