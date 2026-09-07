Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social необычное изображение Луны с американским флагом и короткой фразой: «The Moon Is Ours» — «Луна наша».

На картинке изображена лунная поверхность, над которой установлен флаг США, а вдали видна Земля. Никаких дополнительных пояснений президент к публикации не дал.

Разумеется, речь не идет об официальном объявлении Луны американской территорией. Трамп не публиковал никаких документов или заявлений, которые могли бы изменить ее международно-правовой статус. Поэтому громкую фразу следует воспринимать именно как публикацию в социальной сети — возможно, политический лозунг или отсылку к американским планам освоения Луны.

Трамп уже присматривается к Луне

Космическая тема в последнее время неоднократно появлялась в заявлениях американского президента.

В конце августа Трамп приветствовал астронавта Рида Вайсмана, командира миссии Artemis II. Тогда речь зашла о лунном кратере, названном Кэрол в память о супруге астронавта, умершей от онкологического заболевания.

Трамп в ответ выразил надежду, что когда-нибудь какой-нибудь объект на Луне получит и его имя.

У Вашингтона действительно существуют далеко идущие планы по освоению спутника Земли. Американская лунная программа предусматривает возвращение астронавтов на Луну и в перспективе создание условий для постоянного присутствия человека. Трамп ранее говорил о возвращении американцев на лунную поверхность к 2028 году и создании основы для постоянного форпоста.

Более 30 картинок за один день

Однако «Луна наша» оказалась лишь одной из публикаций в необычайно активный для президентского аккаунта день. В воскресенье Трамп разместил более трех десятков изображений, значительная часть которых была создана с помощью искусственного интеллекта.

Среди них появилась картинка с Робертом Де Ниро, якобы демонстрирующим футболку в поддержку Трампа. В реальности актер на протяжении многих лет является одним из наиболее известных голливудских критиков американского президента.

Нашлось место и совсем невозможной исторической сцене — встрече Трампа с первым президентом США Джорджем Вашингтоном.

Другие изображения представляли собой политическую сатиру или фантазии на тему географии. На одной картинке было перечеркнуто название озера Онтарио, на другой появился измененный силуэт Ирана, напоминающий профиль самого Трампа.

Президент также опубликовал футуристическое изображение формы для американских Космических сил.

Не обошлось без политических противников. На одной из картинок бывший президент Джо Байден изображен в кепке в поддержку Трампа, а на другой горящий и тонущий лайнер символизирует Демократическую партию.

Наряду с этим в ленте появились более традиционные для президентского аккаунта графики и карточки о пошлинах, экономической политике и достижениях администрации.

Земли оказалось мало?

На фоне этого потока созданных ИИ политических фантазий именно публикация о Луне оказалась одной из самых заметных. Для этого Трампу понадобилось всего три английских слова — «The Moon Is Ours».

При этом юридически Луна американской, конечно, не стала. Никаких документов об изменении ее статуса президент не представил. Зато публикация хорошо вписалась и в нынешнюю увлеченность Трампа необычными изображениями, и в его амбициозную риторику о возвращении США на Луну.