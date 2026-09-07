Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) прокомментировал результаты выборов в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт, убедительную победу на которых одержала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) заявил на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 7 сентября, что он сам и его партия "глубоко шокированы" успехом АдГ, столь высокого результата ультраправых они не ожидали.

"Тяжелейшее поражение ХДС" за десятилетия

"Это тяжелейшее поражение ХДС на выборах за многие годы и даже десятилетия", - признал канцлер. По его словам, прошедшие земельные выборы "принесли изменения не только для Саксонии-Анхальт, но и для всей Германии". Лидер немецких консерваторов также заявил о необходимости сделать выводы после поражения его партии. Совершенно очевидно, что ХДС не может просто "продолжать работать с прежней повесткой", отметил он.

Одновременно глава федерального правительства подчеркнул необходимость проведения в Германии фундаментальных реформ. Речь идет "ни много ни мало о будущем нашей страны и о возможностях для наших детей и внуков", и Германия не должна их упустить, напомнил он. "Поэтому я по-прежнему твердо намерен продолжать курс на реформы", - заявил он. Вместе с тем необходимо более доходчиво разъяснять гражданам суть этих реформ, уверен Мерц. "Мы должны попытаться - и я отношу это и к себе - более эффективно достучаться до людей, обращаясь ко всему спектру их эмоций. - подчеркнул канцлер. - Мы знаем, что многие боятся за собственное будущее, экономическую стабильность и социальнаую защищенность".

Мерц намерен защищать Основной закон

Канцлер также подчеркнул устойчивость немецкой государственности, несмотря на убедительную победу ультраправой партии на выборах в одной из 16 федеральных земель. "Наши институты устойчивы и стабильны", - уверен он. По его словам, это гарантирует Основной закон, и он по-прежнему имеет силу. По словам Мерца, он намерен защищать конституцию после победы АдГ и постарается принять меры с учетом всей серьезности ситуации.

По его мнению, победа ультраправой партии на земельных выборах отражается и на международной обстановке, поэтому его слова об устойчивости Германии обращены и к зарубежным партнерам ФРГ. "Мы знаем, что Германия несет особую ответственность в силу своей истории", - добавил Мерц. Он также пообещал, что Германия будет сохранять свои прочные связи внутри Европы.

Предварительные результаты в Саксонии-Анхальт: у АдГ 44%

Согласно официальным предварительным результатам, в Саксонии-Анхальт АдГ уверенно победила с результатом 43,8% голосов. Кандидатом этой партии в премьер-министры земли выступает Ульрих Зигмунд(Ulrich Siegmund). ХДС, членом которого является действующий премьер-министр земли Свен Шульце (Sven Schulze), набрал 17,2% - почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Левая партия - 8,6%, "Союз 90"/"зеленые" - 8,9%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 9,3%. В ландтаг также прошел Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) с результатом 5,3%. Именно с этой политической силой АдГ может создать коалицию. Свободная демократическая партия (СвДП) и остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Явка на выборах составила 77,8%.

Согласно этим результатам, 83 депутатских места в ландтаге Саксонии-Анхальт распределись так: "Альтернатива для Германии" получит 39 мандатов, ХДС - 15, Левая партия, "Союз 90"/"зеленые" и СДПГ - по 8 мест, ССВ - 5.